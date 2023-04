El trasfondo, las razones y cómo tomó Alberto Fernández la decisión de bajarse de la reelección

El presidente Alberto Fernández confirmó esta mañana, como todos esperaban que sucediera pero más adelante, que no será candidato a la reelección. No sorprendió la decisión, sino el cuándo y cómo

si Massa logra calmar los mercados, bajar la inflación y acordar el nuevo programa con el FMI. Eso le abriría las puertas de su candidatura, hoy por hoy con el apoyo de Cristina. ¿Apoyará una candidatura de unidad de Massa bendecida por CFK?

Según hizo saber el entorno del mandatario a quien le preguntase, la decisión ya estaba tomada hacía tiempo. La venía trabajando internamente. Pero tenía pensado transmitirla en mayo, al borde del cierre de listas de cara a los comicios electorales. Hubiera dificultado el ordenamiento del Frente de Todos.Por eso lo que sorprendió no fue que se bajara, sino cuándo y cómo lo hizo. Fernández anunció este viernes su decisión de no presentarse a la reelección en las elecciones de este año y, así como ponerse al frente de la campaña del Frente de Todos para que sus candidatos "garanticen que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad". Lo hizo en laque se realiza esta tarde.El jefe de Estado, cuando llegó del último acto en Mar del Plata ayer, ya tenía definido que lo comunicaría hoy. Se refugió desde la tarde en la quinta de Olivos. Llamó a su círculo más cercano de funcionarios y dirigentes. Les contó cara a cara a la mayoría por qué había resuelto dar un paso al costado.. Ambos se enteraron por el tuit que posteó hoy en su cuenta oficial junto al video. Al líder del Frente Renovador y eventual precandidato presidencial lo vio ayer, en la reunión que mantuvieron para reforzar la idea de que no están peleados.La decisión era un secreto de Estado que Alberto manejaba acorde a la agenda política y bajo la esperanza de que algo le permitiera preservar su deseo personal. Eso no pasó y en las últimas horas asumió que su renuncia a la reelección podía contener la presión de los mercados.Luego se reunió su equipo de Comunicación, que trabajó durante la noche y la madrugada en el video que finalmente se difundió poco antes de las 10, con el que se enteraron todos los argentinos y casi todo el FDT.Según versiones periodísticas que a decir del comportamiento histórico de Fernández tienen asidero, el Presidente fue uno más de los guionista de su propio video, con la vocera Cerruti.El objetivo ahora es preservar la estabilidad del gobierno, conseguir un nuevo y mejor programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y conducir lo máximo que pueda en la interna la colocación de sus candidatos y la no hegemonía de Cristina Kirchner, para las listas o un candidato presidencial de unidad. Aseguran que, para eso, "está en el mismo barco" que el ministro de Economía.La cuestión, quizá, esOtros aspirantes están a la expectativa de todos esos movimientos, que el peronismo empezará a debatir a partir de hoy. Desde el entorno cercano a Alberto esperan novedades Rossi - quien lo adelantó en entrevistas - y - según versiones - Gabriel Katopodis, aunque este último jamás anotó en una candidatura de esta medida. Eduardo Wado de Pedro, que tampoco blanqueó intenciones pero se mueve y es mencionado como eventual aspirante del kirchnerismo. En caso de que este no lo haga, se anotó Juan Grabois, quien en realidad espera por Cristina Kirchner u otro nombre competitivo de ese sector. Y Daniel Scioli, más vinculado al Presidente pero tejiendo lazos también con la Vice.