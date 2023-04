Cristina Kirchner tras la baja de Alberto Fernández para las elecciones: "A seguir trabajando para la felicidad del pueblo"

Le llevé el saludo de @CFKArgentina a los compañeros y compañeras del peronismo santiagueño ❤️ @JoseNederSDE pic.twitter.com/7KT9QWscdx — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) April 21, 2023

La vicepresidenta Cristina Kirchner llamó a "seguir trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación" de cara a las elecciones 2023, luego del anuncio de Alberto Fernández de no ir por una reelección.Los dichos de la ex mandataria fueron reproducidos por la cuenta de Twitter del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, en el que este reprodució un mensaje de voz en el acto de asunción de autoridades del Partido Justicialista (PJ) de Santiago del Estero."Se que están ahí con 'Wado', con Gildo (Insfrán, gobernador de Formosa), junto a los compañeros que van a asumir la conducción del PJ de la provincia. Un abrazo muy grande para todos y para usted compañero (senador José) 'Pichón' Neder, el cariño y el afecto de siempre", comenzó el mensaje de la Vicepresidenta,Tras los aplausos de los presentes, De Pedro volvió a reproducir el audio con el final del mensaje de Fernández de Kirchner.cerró.Estas palabras cobran importancia ante la decisión de Alberto Fernández de no ser candidato y la reciente definición del PJ de convocar a un congreso partidario para definir la alianza que competirá en los comicios nacionales.