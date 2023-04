El Gobierno acusó a Lacunza, Sandleris y Prat Gay de pedir al FMI que no ayude a la Argentina

tres economistas del gobierno anterior, a los que calificó de "antipatria", le pidieron a funcionarios del organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión.

El director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI),, aseguró este domingo queSegún Chodos, que prefirió no dar nombres,Los economistas intervinieron "para pedir que no le den a la Argentina ni un front load (anticipos) ni desembolsos, bajo el argumento de que si esperan negocian con ellos un nuevo programa", afirmó Chodos en diálogo con la agencia NA.Según trascendidos, los economistas aludidos por Chodos serían el exministro de Hacienda Hernán Lacunza, el exministro de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso Prat Gay y el extitular del Banco Central Guido Sandleris, todos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, y el contacto se habría dado en esta última semana mientras se profundizaba la corrida cambiaria., señaló.Agregó: "Es triste y antipatria también considerando que todo el marco de relación con el FMI pasó a ser discutido de cara a la sociedad, habiendo pasado por el Congreso, y no cerrado a espaldas del pueblo y contra sus intereses".Por último, Chodos recordó que hubo "irregularidades internas" cuando durante la gestión de Mauricio Macri se firmó el acuerdo con el FMI ", concluyó.