Katopodis consideró que hay grupos que están buscando que se rompa la economía"

El ministro de Obras Públicas de la Nación,, celebró la determinación del presidentesobre no ir por la reelección para trabajar en la estrategia electoral del(FdT) de cara a las elecciones presidenciales. Además aseguró que hay grupos que buscan "para resolver las problemáticas y beneficiar al pueblo argentino.En diálogo con ElDestape Radio, el funcionario se refirió a la decisión del máximo mandatario nacional: "El Presidente ha tomado una decisión en línea con lo que dijo en su momento, hacer todo lo que esté a su alcance para que el peronismo sea competitivo. Tener mucho conciencia de lo que está en juego, del riesgo grande que tiene la Argentina hacia adelante y de lo que estamos enfrentando". Y apuntó contra los grandes grupos económicos:Teniendo en cuenta dicho contexto, Katopodis remarcó que el Presidente" y destacó la decisión con el objetivo de ponerse "al frente de la estrategia electoral del FdT y abocarse con mucha más fuerza a resolver, a estar encima de los problemas que hoy tiene la Argentina y que son nuestra principal prioridad".Con respecto al futuro del peronismo, el ministro de Obras Públicas sostuvo que "se va ordenando" y que la no candidatura de Alberto Fernández puede interpretarse que servirá para "destrabar alguna discusión para el partido que tenemos que jugar y salir a ganar" en los próximos comicios., alertó.Si bien remarcó que las PASO "son un ámbito de debate y discusión", Katopodis sostuvo que el peronismopero que la principal preocupación del Gobierno debe ser "tener en claro cómo tenemos que encarar las próximas semanas, de que manera el peronismo logra subir un tono en la discusión". Asimismo aseguró que las internas y las disputas no fueron útiles, "nos hicieron perder energía y capacidad de transmitir mensajes claros" y que lo importante es explicarle a la gente cómo salir de la situación actual "no con spots televisivos o slogans, sino acciones concretas o militando".Además de remarcar que es importante generar más trabajo, obra pública y advertir al pueblo que, el funcionario sostuvo que el FdT debe volver "a ganar la responsabilidad de gobernar a la Argentina" y "volver a representar a un sector muy importante de la sociedad, que está esperando una alternativa seria y confiable". Sobre el cierre de la nota, señaló que su obsesión es que el peronismo "esté a la altura de lo que está en juego" y que en ese marco, ocupará el rol que le toque., concluyó.