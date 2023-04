Casella insistió en competir en las PASO en los tres niveles y no descartó posibles alianzas con el FDT en lugares dispersos

“No me gusta la situación del país en general. No me gusta la confusión y la desorganización y el desprestigio del Gobierno aunque soy opositor y compito con este. No me gusta la velocidad, desde el punto de vista institucional, con la cuál el Gobierno está perdiendo desprestigio”, dijo el histórico dirigente radical Juan Manuel Casella en diálogo con Política Argentina.

En este marco, dijo que tampoco le conformo cómo funciona la oposición porqueenfatizó al relativizar la figura de Manes., dijo al parafrasear a Natalio Botana.Para Casella, “el radicalismo tiene que competir en las PASO en los tres niveles”. “Un partido nacional tiene que tener la decisión de competir en las elecciones nacionales. Las PASO son una buena instancia para plantear nuevas ideas y formas de salir de la crisis”, enfatizó.SOBRE EL POSIBLE CONSENSO ENTRE RADICALES Y EL FDTPor otra parte, fue consultado sobre un potencial acuerdo entre el oficialismo y dirigentes de la UCR.dijo.E insistió: