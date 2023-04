Suben el piso del Impuesto a las Ganancias: sólo pagarán quienes perciben ingresos mayores a $500.000

El Gobierno subirá a partir de mayo el piso del Impuesto a las Ganancias y, según confirmaron fuentes del ministerio de Economía.Actualmente, y desde enero de 2023, el piso de Ganancias se ubica en sueldos superiores a los $404.062, inclusive. La modificación propuesta para el mes que viene permitirá una reducción de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias yEl aumento del piso está de acuerdo a la variación delel índice que mide la evolución de los salarios, entre el mes de octubre de 2022 y el mes de febrero de 2023 (último dato publicado) que es de 25,29%. El Poder Ejecutivo nacional tiene la facultad de incrementar el “piso”."En el marco de las iniciativas para generar mayor alivio fiscal impulsadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, a partir de mayo sólo pagarán impuesto a las Ganancias las remuneraciones que superen los 500 mil pesos", comunicaron fuentes del Palacio de Hacienda.Por lo que a partir mayo no corresponderá retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la remuneración bruta no supere los 506.230 pesos, inclusive. En aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $506.230 y resulte inferior o igual a $583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada.Entre los conceptos que ya no pagan el impuesto se encuentran los bonos por productividad, retribución por movilidad, viáticos y otras compensaciones, las horas extras, adicionales por turno rotatorio y similares.El Impuesto a las GananciasLos montos se van ajustando en función del índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es el promedio de variación salarial que elabora la Secretaría de Seguridad Social.A los asalariados, el empleador les retiene el impuesto cuando superan el piso del mínimo no imponible establecido. Para las sumas más altas se computa una deducción especial incrementada, hasta un monto determinado (que hoy es $466.017 y pasará a $583.8519.