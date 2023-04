Morales consideró que "Juntos por el Cambio se tiene que parar en el centro" y se distanció de Macri

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR),participa de la cumbre de Juntos por el Cambio que se realiza este martes en la zona del Congreso, donde buscan brindar una imagen de unidad de cara a las PASO luego de varios cruces internos por la definición de las candidaturas."Se están dando posicionamientos en términos de cómo parar a la coalición", afirmó Morales en diálogo con los periodistas. "Con Lilita Carrió, Horacio Rodríguez Larreta y otros sectores mayoritarios del radicalismo creemos que Juntos por el Cambio se tiene que parar en el centro", sostuvo, lejos del grupo que encabezan Mauricio Macri y Patricia Bullrich.expresó.Respecto al acercamiento de la presidenta del PRO con Javier Milei, Morales opinó que "lo que Bullrich hace es levantar a una persona que no puede gobernar a un país. Si Milei fuera presidente sería un salto al vacío, estaríamos peor que con Alberto. Ya lo dije, es un desquiciado, no quiero decir más".Para el jujeño, este coqueteo "no afecta a la alianza".", concluyó.