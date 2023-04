Alberto apuntó contra las operaciones de JXC ante el FMI que afectan al dólar blue y respaldó a Massa

el presidente Alberto Fernández apuntó contra los "rumores" que economistas de Juntos por el Cambio habrían "instalado" ante funcionarios de ese organismo internacional y ponderó el trabajo "consustanciado" del ministro de Economía, Sergio Massa, para frenar la situación

En el marco de la corrida cambiaria que empezó esta semana con fuertes subas del dólar blue tanto ayer como este martes, a la espera de novedades de ingresos de divisas de parte del FMI, entre otros,En concreto y cuando la divisa ilegal se acerca a los $500, el mandatario advirtió sobre la "práctica permanente de la derecha argentina" y disparó:Las palabras de Fernández ocurrieron en el marco de la declaración conjunta que brindó en la Casa Rosada con su par de Rumania,, donde además ratificó a Miguel Pesce en el Banco Central, funcionario con el que se reunió ayer luego de un encuentro que éste tuvo con Massa.El jefe de Estado afirmó que esas "prácticas de la derecha lastiman ahorros de los argentinos" y remarcó que "siempre han hecho lo mismo, yéndose al exterior a hablar mal de la Argentina y pidiendo que corten el crédito para el país".Las palabras de Fernández se sostienen en lo que denunció este fin de semana, el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional. "Lo que dice es absolutamente cierto y no es la primera vez que lo vemos. Siempre han hecho lo mismo, yéndose al exterior a hablar mal de los gobiernos populares. Y pidiendo que corten el crédito para el país y que nos exijan más ajuste sobre el pueblo argentino”.Lo cierto es que el acuerdo con el FMI que apura Massa, entre otros posibles desembolsos que llegarían de otros organismos, se retrasó, justo antes de la corrida cambiaria que sufre la Argentina.Chodos calificó de “antipatrias” a tres economistas del “gobierno anterior”, que sería, los tres ex funcionarios de Mauricio Macri, quienes, según dijo, le habrían pedido a funcionarios del organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión.Fernández recibió este martes por la mañana en la Casa Rosada a su par de Rumania, Klaus Iohannis para mantener una reunión bilateral con la que se busca profundizar el vínculo bilateral y las relaciones comerciales entre ambos países, se informó oficialmente.El mandatario extranjero, acompañado por su esposa Carmen Iohannis, arribó a la Casa de Gobierno a las 11.05 donde lo esperaba la fanfarria y el Regimiento de Granaderos a Caballo.Más allá de los actos protocolares que compartieron, la información oficial indica que los jefes de Estado repasaron la agenda de trabajo conjunta que incluye el comercio bilateral, inversiones, la cooperación nuclear y en asuntos espaciales.Respecto del comercio, fuentes diplomáticas señalaron que "va retomando la tendencia creciente que se había visto interrumpida por la pandemia".