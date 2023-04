Larreta no quiso responder los palos de Bullrich y deja abierta la puerta a la PASO PRO en CABA

Fernán Quirós, Jorge Macri y Soledad Acuña siguen en carrera como precandidatos a sucederlo por el PRO y eventualmentr enfrentar en las PASO al radical Martín Lousteau y, si no se ponen de acuerdo en que prevalezca uno de los tres, él no va a "bajar" a nadie

Según volvió a asegurar hoy el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencialLos tres funcionarios larretistas, tal como lo descató el actual alcalde, cuentan con su apoyo, no obstante esperan definiciones para ir con un candidato único que represente al partido amarillo en el distrito.Larreta reiteró que acompañará la campaña de los tres e insistió en la búsqueda de ese “consenso” que permita alinear la continuidad de la gestión detrás de una sola figura. En paralelo, el macrismo, con el respaldo también de, presiona y pide que se incline por el ex Intendente de Vicente López. Se sabe que, en cambio, el alcalde porteño prefiere alternativas más cercanas a su paladar, como Quirós - que tiene el aval de la Coalición Cívica - y Acuña., sostuvo el encargado del ejecutivo porteño en una entrevista radial, dejando en claro que no que descartado que los tres deban competir en las PASO.Y enfatizó:Consultado por su relación con el expresidente, tras los idas y vueltas que generó la implementación de las elecciones concurrentes, minimizó la disputa y aclaró que “hay muchas coincidencias antes de llegar a las diferencias”. En el mismo sentido, dijo que desde la última reunión que mantuvieron hablaron "alguna vez" por teléfono, pero que el ex mandatario estuvo de viaje y no supo más.Frente a la declaración del fundador del partido que anticipó que, de llegar JxC al gobierno nacional, “hay que semi dinamitar todo”, Larreta reforzó su distancia: "Argentina ya está dinamitada. Preguntale a la gente que tuvo que dejar de pagar la prepaga, el que no paga el seguro del auto y sale a manejar con miedo, el que pagaba una escuela privada y no puede sostenerlo, la droga. Ya estamos dinamitados. Hay que pacificar, hay que traer paz y progreso".En otro segmento, le recordaron que Bullrich no se cansa de decir a quien se lo pregunta y a quien no lo hace, que la diferencia entre ella y él es que ella "no tiene miedo de tomar decisiones". Larreta eludió una respuesta de manera directa, y sólo pateó la pelota afuera. "No voy a meterme en internas. La gente no quiere que los políticos se peleen entre ellos", dijo.Por último, en torno a sus propuestas de cara a la campaña como precandidato presidencial y el fuego cruzado de la interna, sentenció: "Yo trabajo para tener un plan, por la seguridad, las críticas no ayudan a Juntos por el Cambio y no ayudan al país, basta de peleas entre políticos, agresiones, violencia, esa es la Argentina que venimos llevando hace décadas y así estamos. La política del anti y criticar al otro es frustración".