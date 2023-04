Renegociación con el FMI, ajuste gradual y financiamiento: la hoja de ruta de Massa para estabilizar la economía

hoy la inflación está principalmente motorizada por los precios de los alimentos y la devaluación del tipo de cambio, producto del acuerdo firmado con el FMI y la endeblez de las reservas”,

Esta semana la tensión reinó los mercados en la Argentina, la corrida cambiaria reloaded del martes llevó al dólar blue a tocar los 500 pesos y consecuentemente al ministro de Economía,, una herramienta que tenía limitada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de la cual utilizó parte de las escasas reservas para mantener a raya los valores de esas cotizaciones en medio de la especulación.Massa relacionó el alza de la divisa informal con "una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes" que tienen "impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar". Y aseguró que desde el Gobierno iban a “usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y a cambiar en la rediscusión del Programa" con el FMI.En diálogo con, el economista, docente e investigador de la Universidad Nacional de Moreno, explicó que la problemática de la inflación “no refiere a una cuestión técnica, moral, ni de villanos o víctimas, sino que es causa de un problema político que arrastra el país debido a que no hemos podido consensuar todavía qué proporción del excedente económico (la torta) se apropian los empresarios y qué proporción, los trabajadores, lo que se conoce como puja distributiva”.Según Benitez, la puja distributiva se dispara por algún costo macroeconómico que influye en el proceso de producción de la mayoría de los bienes: tarifas, salarios, productos importados, combustibles y, claro, valor del dólar, entre otros.“Dicho rápidamente,señaló el especialista.Algo similar explicó este jueves en La Plata, la vicepresidentaque advirtió sobre el rol del Fondo y de la oposición en la economía, pero también señaló la necesidad de mayor distribución de la riqueza en el marco del crecimiento de la actividad económica. “Estamos ante un nuevo fenómeno. Por primera vez, tenemos trabajadores en relación de dependencia pobres”, lamentó la Vicepresidenta, que luego recordó: “Cuando Sergio (Massa) dijo que el país iba a crecer, dije ojo, alineemos precios y salarios porque si no el crecimiento se lo van a llevar cuatro vivos”.Es que según el documento denominado Las Notas de Coyuntura que publica periódicamente la Universidad Nacional de Moreno,Esto último agravado por los bienes exportados mediados por el tipo de cambio que imponen presiones en el mercado interno.Mientrascuando se observa una tendencia a la baja de estos precios a nivel internacional, después de la pandemia y la guerra. “En definitiva,retroalimentando el proceso ya que los salarios son también un bien básico que participan en la producción de la mayoría de los bienes”, indicó el informe de coyuntura que realizaron los investigadores Fernando Córdoba y Lucas Benitez.“La situación es compleja y”, enfatizó Benitez, que explicó también que hoy la falta de dólares es la causa principal para entender la coyuntura inflacionaria, problema que se agudiza por la sequía y la posibilidad que dejen de ingresar divisas por exportaciones al Banco Central por un valor cercano a los 20.000 millones de dólares.En ese sendero, precisó: “Si el diagnóstico es que la falta de divisas es la principal causa del aumento de precios,ya que no se encuentran experiencias en el mundo dónde se haya solucionado el problema de la inflación sin anclar el precio del dólar”.Asimismo,, una decisión que tomó este jueves el Banco Central que oficializó la suba la tasa de interés 10 puntos elevandola del 81% al 91% para quitarle presión al dólar.El economista marcó, además, como “importante” que podría ser swap y/o financiamiento directo de China, del Tesoro Estados Unidos, de Organismos Internacionales e inclusive con el adelanto de desembolsos del FMI.“La otra política que –por la negativa- nos asegura ahorrar divisas, es”, señaló Benitez en comunicación con este medio.En este sentido, indicó que en pleno año electoral y “teniendo en cuenta la sangría de reservas internacionales, la recesión debería llegar a un -3%, algo impensado para el Gobierno, ya que el aumento del desempleo dará por tierra con sus chances electorales”.porque los primeros suben por el ascensor y los salarios por la escalera”, sostuvo el investigador de la Universidad de Moreno.En conclusión, si se renegocia exitosamente el acuerdo de metas con el FMI, se sube la tasa de interés -dos cosas en las que Massa se encuentra encaminado- y se consigue financiamiento externo adicional, “los próximos índices de precios podrían ir descendiendo lentamente pari passu el nivel de incertidumbre. De lo contrario, el gobierno tendría que realizar una fuerte devaluación que acelerará la actual dinámica de precios o, consideró Benitez.El economista de la Universidad de Moreno consideró que, teniendo en cuenta estas opcionesante “la opción más dañina” que sería un fuerte salto devaluatorio, “que generará recesión económica, empeoramiento del problema inflacionario y profundización de la distribución regresiva del ingreso”, explicó el economista.