Marcha atrás del INDEC: publicará la inflación de abril en la fecha estipulada para evitar la "malainterpretación" opositora

Ante las críticas por supuestas especulaciones electorales, el organismo estadístico decidió dar marcha atrás y mantendrá la fecha originalmente prevista.El director del Indec, Marco Lavagna, informó que los cambios en el calendario anunciados esta mañana quedarán sin efecto y se difundirán los informes técnicos en las fechas originalmente establecidas doce meses atrás.Lavagna lamentó que la "intención de separar el trabajo estadístico del Instituto del proceso electoral fuera malinterpretada y se despertaran suspicacias sobre la integridad de los equipos técnicos del Indec". Y agregó:, había señalado Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, respecto a la primera decisión del Indec.Un mensaje similar dio su adversaria interna, la dirigente del PRO Patricia Bullrich. "señaló, para luego asegurar: "Conmigo, no va a pasar".lanzó a través de su Twitter el titular del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Mario Negri.En ese marco, el legislador reclamó "y opinó que si Lavagna no da marcha atrás con la medida, "entonces inmediatamente que deje el cargo", porque de no hacerlo. Para evitar la escalada de críticas, el Indec retrotrajo la medida y el calendario se mantendrá tal cual se había fijado. En las próximas horas, la página web del organismo reprogramará las fechas.