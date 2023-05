Elecciones CABA: explosiva editorial de La Nación contra Lousteau y Jorge Macri, que salpica a Mauricio

En el marco, de la contienda electoral por la sucesión deen la Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires , el medio opositor en su edición de este domingo salió con una lapidaria editorial que cuestionar la aparición de losy carga contra la construcción cambiemita de cara a los comicios, salpicando también al ex presidente Mauricio Macri. Según La Nación, los dos principales precandidatos oficialistas en la ciudad, el intendente en uso de licencia de Vicente López,han sido cuestionados por motivosLa lapidaria editorial cuestiona a Jorge Macri por su “propensión a aferrarse a los cargos”, visible en su incapacidad “de renunciar al Ministerio de Gobierno de la Ciudad luego de expresar en público su disidencia con el sistema electoral adoptado por su superior, el jefe de gobierno”. En esta línea, también recuerdan que el primo de Mauricio“Lo que fue, por decir lo menos, una tan grosera como insolente desprolijidad, inspiró reproches por nepotismo, ya que el máximo líder de Pro, la fuerza política a la que pertenecía el gobierno provincial, era Mauricio Macri, primo del beneficiado. Hoy, el expresidente, lejos de aventar esas presunciones, las convierte en cuasi certezas. En lugar de desempeñar un liderazgo de equilibrio y armonización como el que de él se esperaría, ha reducido su rol a ser el principal impulsor de la candidatura de su primo. Como si la ciudad fuera un patrimonio familiar que demanda continuidades con dudosos fines”, dispara con el candidato del ex presidente. Además la nota recuerda que Jorge Macri no es porteño, sino tandilense y que la justicia deberá “constatar” si cumple con los años de residencia ininterrumpida para presentarse a las elecciones como fija como condición la Constitución porteña.“No es esta la única objeción que se le ha formulado al primo del expresidente Macri. Ocurre que su gestión al frente de la intendencia de Vicente López se ha visto empañada por no pocas decisiones que contradicen promesas de campaña del hasta hace poco jefe comunal de ese partido”, agregan. Y recuerdan enseguida quePor otra parte, también cargan de forma lapidaria contra Martín Lousteau, no solo por su -según el diario- “polémico” paso por el Ministerio de Economía durante la primera presidencia de Cristina Kirchner y su “ferviente” impulso a la resolución 125, que establecía las retenciones móviles a las exportaciones agrícolas. Sino también porque Lousteau, “‘a contramano de lo que sostenía su actual partido político, consideraba que la soja tenía ‘profundos efectos en el resto de la actividad productiva´, ya que “encarece el precio de la tierra, tiene efectos sobre el suelo como monocultivo, tiene impacto laboral muy bajo’, al tiempo que cuestionaba ‘la concentración de la tierra’.”cargan.Y culmina