"Desprecia el federalismo": réplica de Wado de Pedro a Macri por atacar provincias del norte

Fueron apenas un par de segundos de diálogo con la prensa los que le bastaron apara encender la polémica. Es que, luego de declinar una eventual candidatura presidencial, el exmandatario dosificó sus apariciones púbicas y se dedica a la cuestiones internas de(JxC).Sin embargo, este lunes, al arribar a una cumbre del PRO en Palermo, Macri no pudo evitar se abordado por los periodistas presentes y, ante la consulta sobre las elecciones del domingo en Jujuy, La Rioja y Misiones, disparó:Las palabras del fundador del PRO no pasaron desapercibidas en el Gobierno. Quien salió a contestarle fue el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, responsable de la relación con las provincias y uno de los funcionarios con los que los gobernadores cultivaron un buen vínculo.A través de su cuenta de Twitter, De Pedro dijo:consideró el ministro, quien en principio está anotado como precandidato presidencial en las internas del oficialismo.Este domingo, La Rioja, Misiones y Catamarca eligieron a sus futuros gobernadores. En los tres comicios, los oficialismos locales se impusieron de manera holgada.Antes, De Pedro había vuelto a expresar su postura a favor de una elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) como herramienta para "resolver la discusión interna" del Frente de Todos, a la vez que pidió ampliar la coalición oficialista y reclamó abrir el debate con la oposición., planteó el funcionario del riñón de la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que el nombre de la ex mandataria sonara como precandidata a presidenta y agregó: "La discusión interna del frente se va a ir dando, y ya hay que empezar a debatir con la oposición y no con nosotros".En la misma línea, de Pedro planteó "armar, pensar y ofrecer un modelo a favor de los que menos tienen", donde los dirigentes "tomen decisiones, arriesguen", y propuso iniciar un proyecto de desarrollo, con generación de empleo y recuperación del poder adquisitivo. Se trata un reclamo recurrente que se le hace al gobierno de Alberto Fernández, incluso desde el interior del oficialismo., detalló el ministro.