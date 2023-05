Paro de subtes: este miércoles las líneas D y E no funcionarán durante tres horas

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs) informó que realizará este miércoles "medidas de autodefensa" para continuar con el pedido de reducción de la semana laboral por la exposición al asbesto.A través de un comunicado anunciaron que las líneas D, E y el premetro no tendrán servicio de 13 a 16, y previamente realizarán apertura de molinetes en las estaciones Congreso de Tucumán y Catedral de la línea D, Plaza de los Virreyes e Independencia de la línea E, de 12 a 13.Los trabajadores, además, convocaron a una conferencia de prensa en el hall de la estación cabecera de la D, Congreso de Tucumán, para "denunciar los descuentos de salario arbitrarios recibidos y, en función de esto, anunciar los pasos a seguir" que se realizará desde las 12.30.Desde la empresa a cargo del funcionamiento del subte Emova confirmaron que se realizaron "descuentos en la liquidación de haberes del mes de abril"."Los descuentos corresponden a ausencias no remuneradas y a que las personas alcanzadas no trabajaron su jornada en forma completa", detallaron en un comunicado.