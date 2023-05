Los salarios registrados le ganaron a la inflación en marzo, pero persiste el problema de los informales

#DatoINDEC

El índice de salarios subió 10,1% en marzo de 2023 respecto del mes previo y 102,4% interanual. Acumuló un alza de 22,2% en el primer trimestre https://t.co/GGJ6ZuIu1W pic.twitter.com/KL76HSnPGZ — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 10, 2023

(7,7%), así trabajadores del sector público y del privado registrado recuperaron poder adquisitivo, pero los informales volvieron a perder contra la suba de precios de la economía.En marzo,. El crecimiento mensual se explicó por las subas de 7,9% en el sector privado registrado, 16,3% en el sector público y 6,1% en el sector privado no registrado.En términos interanuales,, como consecuencia de los incrementos de 104% en el sector privado registrado, 111,8% en el sector público y 81,2% en el sector privado no registrado. Mientras que la inflación de ese periodo fue del 104,3%.En el primer trimestre, los salarios acumularon una suba del 22,2% respecto de diciembre del año previo debido a subas de 20,6% en el sector privado registrado, 25,5% en el sector público y 21,2% en el sector privado no registrado.Mientras que nueve de 10 actividades consiguieron mejoras salariales entre septiembre y diciembre.De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) la mejora del poder adquisitivo fue posible gracias a la ligera desaceleración de la inflación que tuvo lugar en los últimos meses del año pasado. Pero esta mejora fue difícil de sostener a comienzos de este año frente a una inflación inercial muy arraigada.Si se mira el índice de salario básico real por rama de actividad,. Los trabajadores de la UTA (+18,4%) fueron los que obtuvieron mejores negociaciones salariales en términos reales, por ejemplo, el Salario Mínimo Nacional Docente Garantizado registró un aumento del 3,9% real.En este contexto de aceleración inflacionaria, la mayoría (siete de 10) de los gremios relevados por el CESO tendrán las próximas revisiones paritarias en el transcurso de mayo.