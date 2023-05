El guiño de Estados Unidos para quintuplicar la importación de litio argentino

Argentina, representada por la secretaria de Minería,, participó de la primera reunión de la Asociación de Seguridad Mineral (MSP, por sus siglas en inglés) un programa estratégico conformado hace menos de un año por las principales potencias del mundo, para asegurarse el abastecimiento de lo que llaman “minerales críticos”, como el litio.En la reunión la secretaria presentó el potencial que tiene Argentina que, si bien hoy está segundo en el ranking global de mayores recursos, casi el doble que Chile y Australia, en lo que tiene que ver con reservas está recién en tercer lugar, lejos de Australia y Chile, principales productores.Desde. Es que Joe Biden implementará la Ley de Reducción de la Inflación, un plan histórico de u$s 400.000 millones, que tiene como uno de sus capítulos la electromovilidad. La ley conocida como IRA (por sus siglas The Inflation Reduction Act) prevé subsidios a la compra de vehículos eléctricos, por lo que se espera un salto exponencial del país en la demanda de litio para abastecer la industria.Aunque, o de países con los que tenga acuerdo de libre comercio lo que dejaría a la Argentina afuera del negocio, y esa es justamente la excepción que busca hacer Estados Unidos con estos acercamientos.La Asociación de Seguridad Mineral es una colaboración liderada por Estados Unidos y conformada por 13 potencias desde junio del año pasado. En la primera reunión, realizada este jueves decidieron invitar a Argentina. “Podrían haber invitado a un país minero como Chile, pero decidieron que participe el gobierno argentino”, comentó una fuente oficial, para darle relevancia al encuentro.Forman parte de la MSP Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Finlandia, Corea del Sur, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y la Comisión Europea que aseguran tienen como objetivo lograr “cadenas de suministro de minerales críticos”, dado que proyectan que la demanda se “expanda significativamente” en las próximas décadas por su uso esencial para la energía limpia.La primera reunión de la asociación MSP se realizó este jueves de manera virtual. Según un comunicado publicado en el sitio del Departamento del Tesoro, la invitación a Argentina tenía como finalidad “promover los objetivos del MSP” y discutir los proyectos de Argentina.entre las que se encontraban mineras y automotrices: Stellantis, BMW, Tesla, General Motors, Panasonic, Rio Tinto y Lake Resources.El Wilson Center, un importante think tank de Estados Unidos, en su último informe sobre minerales críticos proyectó que Argentina en 5 años podría superar a Chile en producción de litio.Tras la reunión, José Fernández, subsecretario de economía, energía y medio ambiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que el encuentro fue “productivo” e indicó que se conversó sobre los “potenciales proyectos” de Argentina en materia de minerales críticos.Compromisos como estos ayudan a promover la transición a la energía limpia, movilizando aún más los recursos para diversificar las cadenas de suministro de minerales y avanzar en la prioridad de la Administración Biden de colaboración regional para asegurar minerales responsables y sostenibles”, sostuvo el comunicado oficial.Tras su exposición la secretaria de Minería fue consultada sobreSegún consignó Ámbito no hubo ninguna pregunta relacionada a los proyectos de ley de nacionalización del litio que están en el Congreso, aunque si consultaron sobre el acceso al dólar.A lo queque le permite a las empresas que inviertan más de u$s 100 millones tener mayor acceso libre a divisas.De acuerdo con fuentes oficiales, que se ponga en marcha el IRA y Argentina no tenga un tratado de libre comercio, no quiere decir que el país no podrá exportar más, pero si al quedar afuera de la enorme red de subsidios, es probable que pierda lugar en el mercado.Por lo que buscarán la manera de que Argentina pueda participar de la IRA.Entre los antecedentes está Japón con quienes Estados Unidos llegó a un acuerdo especial que posiblemente haga con la Unión Europea, y luego podría hacerlo con Argentina.