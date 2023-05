Gasoducto Néstor Kirchner: licitan la obra que permitirá ahorrar otros u$s2.000 millones

Como informó el Gobierno el viernes pasado ya se avanza en la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner(NK) que comenzará a funcionar el 20 de junio, como habían prometido. Desde el Ministerio de Economía, liderado por Sergio Massa, esperando que la obra permita un ahorro anual por importaciones de energía en u$s4.293 millones.Esta semana, se dará el primer paso para lo que será la continuidad de las obras de infraestructura, que consiste en dos partes: la etapa 2 del gasoducto Néstor Kirchner, y el proyecto de reversión del gasoducto del norte.El Gobierno aspira a que ambas obras estén concluidas para el invierno de 2024, lo que implicará un ahorro extra anual de u$s3.168 millones y lograr el 95% del autoabastecimiento energético, por sustituir parte de la energía de Bolivia, de Brasil, Uruguay y de importación de GNL.Por esoEl Gobierno ya cuenta con la mayor parte del fianciamienro que será de u$s540 millones, según un acuerdo firmado en marzo con el banco de desarrollo de América Latina (CAF).Mientras queEste tramo necesita un financiamiento será más elevado (estimado en u$s 3000 millones) por lo que todavía no está consolidado desde dónde ingresaran los fondos.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había dicho que parte del financiamiento lo iba a hacer el banco de desarrollo BNDES, pero las negociaciones financieras con ese país están trabadas. EEl llamado a licitación para el proyecto de reversión del gasoducto del norte lo hará Energía Argentina (ex Enarsa), tal como ocurrió con el Néstor Kirchner, según anticipó Massa el viernes pasado durante el acto de la última soldadura.egún consignó Ámbito. El contrato con Bolivia finaliza el 31 de diciembre, y desde el gobierno de Luis Arce no pueden asegurar provisión para 2024. Lo que se defina se sabrá a fin de año. Pero si se concreta este proyecto, Argentina podría dejar de importar gas de Bolivia después de casi 50 años. “Un hecho histórico que le queda al próximo gobierno”, se lamentan algunos dentro del Gobierno.Si bien debería extenderse por entre 12 y 18 meses, aseguran que se pueden acortar los plazos debido al conocimiento y la tecnología que fue adquirida para el gasoducto Néstor Kirchner, que se habrá realizado en tiempo récord si se inaugura en junio.Además, la obra incluye la reversión, para en vez de llevar al norte del país gas importado de Bolivia, abastecer con el gas de Vaca Muerta a 6 millones de usuarios del NOA y la generación eléctrica de las centrales térmicas. También, dentro del plan, se buscará abastecer a los proyectos mineros en expansión en Jujuy, Salta y Catamarca.Pero, además, luego se buscará exportar gas natural a Chile por el gasoducto norandino, en Jujuy, y finalmente llegar también al sur de Brasil, a través de la infraestructura vigente con Bolivia, aunque para eso deberán llegarse a acuerdos políticos con Bolivia.