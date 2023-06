Arde Juntos por el Cambio: la reunión de la Mesa Nacional pasó a cuarto intermedio y no hubo acuerdo por Schiaretti

Los líderes de Juntos por el Cambio se reunieron este lunes para definir si incorpora o no al gobernador de Córdoba,, y al precandidato presidenciala la coalición opositora de cara a las elecciones, aunque no hubo acuerdo.Son días álgidos en cuanto al trabajo que tenemos que hacer para presentarnos el 14",”, sostuvo el precandidato radical y presidente de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales en conferencia de prensa al finalizar la reunión que quedó en cuarto intermedio y sobre la que se espera haya definiciones en las próximas semanas ya que faltan menos de 10 días para el cierre de presentación de alianzas.con los presidentes y apoderados para ir "avanzando".La incorporación del gobernador de Córdoba es impulsada por el precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta quien argumenta sobre la necesidad de ampliar el espacio para “ganarle al kirchnerismo”, mientras que desde el PRO Patricia Bullrich , Mauricio Macri y Luis Juez se oponen.El encuentro se desarrolló este lunes en la sede de la UCR en la Ciudad de Buenos Aires, y contó la presencia sorpresiva de Juez, candidato a gobernador del espacio opositor en Córdoba, quien estalló con la propuesta de Larreta. Dijo que es “imposible explicar lo inexplicable” ante su electorado, luego de llegar al encuentro en su auto particular, habiendo manejado hacia Buenos Aires para intervenir personalmente.Tras la reunión, el líder de la UCR volvió a expresarse sobre la interna del PRO y, además responsabilizó a los amarillos de llevar a JxC a una "meseta" y posterior "caída"."No se ha resuelto por parte del PRO la incorporación de Espert. No compartimos, y me tomo la atribución de hablar por la coalición y el Peronismo Republicano: no estamos de acuerdo con el PRO que está dilatando tanto esta decisión. Y esto ya lo digo yo:porque los análisis tienen que ver con el país. Me parece que es una falta de respeto para el resto de la fuerza política", consideró Morales.Y, si bien criticó a sus socios amarillos, terminó por aclarar que la interna no genera "riesgo de ruptura".