Larreta defendió sumar a Schiaretti y chicaneó a Bullrich: "No somos todos lo mismo"

#Política | Horacio Rodríguez Larreta defendió su propuesta de incorporar al peronista Juan Schairetti a Juntos por el Cambio.



💬 "Para ganarle al kirchnerismo, hay que sumar". pic.twitter.com/hWybActcX1 — Política Argentina (@Pol_Arg) June 6, 2023

El precandidato presidencial del PRO y jefe de Gobierno porteño,, chicaneó a su contrincante que también busca la presidencia,, al asegurar que dentro de Juntos por el Cambio no son “todos lo mismo” en medio de las disputas por sumar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la coalición opositora.”, remarcó Larreta en una entrevista que brindó para LN+ este lunes por la noche tras el fracaso de la Mesa Nacional donde no lograron ponerse de acuerdo sobre Schiaretti ni por José Luis Espert, al respecto señaló: “. Jamás he dicho un comentario en contra de nadie porque para mi lo importante es que estemos juntos para poder impulsar cambios en la Argentina con un acuerdo muy grande desde la centro derecha hasta el socialismo creo en esa unidad y trabajo así en la Ciudad”.En otro tramo de la entrevista volvió a diferenciarse de Bullrich por la incorporación del Gobernador cordobés: “Yo soy coherente, esto lo he dicho muchas veces. Yo siempre creo que sumar es un valor”.“Yo soy yo, Massa es Massa. Massa es parte del kirchnerismo, es un ministro muy importante del kirchnerismo, se fue a China con Máximo Kirchner, estuvo en el acto con Cristina Kirchner, es parte del fracaso del gobierno kirchnerista. Para mi la unidad es lo más importante, yo jamás critico, cuestionó en forma personal, ni chicaneo a ningún miembro de Juntos por el Cambio digan lo que digan de mi”, le respondió a la titular en uso de licencia del PRO que ayer puntó contra el alcalde porteño y contra el lider de la UCR,Gerardo Morales al decir que “son amigos de Massa” porque “discuten sobre un modelo que es el mismo que dice Massa”.Además, explicó por qué busca sumar a Schiaretti a JxC. “. El tema es la situación en la que está la Argentinay una vez en el gobierno para cambiar el país”, dijo en tono electoral.Al ser consultado sobre la votación por Coparticipación en la que el gobernador de Córdoba votó en contra de la ciudad de Buenos Aires, Larreta sostuvo: “Es mucho más importante el futuro de la Argentina que el ruido que me pueda hacer a mi, yo tengo que anteponer lo que yo creo que es mejor para el país más allá del ruido mío por una votación porque”., el objetivo o la necesidad es mucho más importante que eso: sumar para ganarle al kirchnerismo y que no vuelvan nunca más”, subrayó Larreta.