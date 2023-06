Vialidad: Borinsky y Hornos se ataron a la revisión de la condena a Cristina y se sorteará un reemplazo para Carbajo

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación integrada por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazó este jueves un nuevo planteo de la defensa de Cristina Kirchner en el que reiteró su pretensión de que intervenga otra sala del máximo tribunal penal en la revisión de sus planteos, en el marco de la causa Vialidad.La defensa de la Vicepresidenta sostuvo que Hornos y Borinsky ya intervinieron en la causa y que no tienen independencia y parcialidad por sus visitas a Mauricio Macri cuando era presidente de la Nación. El mismo planteo hizo la defensa de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad también condenado en el caso de obra pública. Pero los jueces rechazaron estos planteos.Entonces su defensa volvió a reclamarlo diciendo además que la cuestión debía ser analizada por otra sala de Casación. A eso también se le dijo que no porque la jurisprudencia solo habilitaba la revisión horizontal para sentencias revocadas por la Corte Suprema.Según se explicó, el recurso de casación “horizontal”, en el que una Sala de la Cámara revisa a otra, fue una creación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en respuesta a una demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que garantice el derecho al recurso de los condenados en casación.Esa jurisprudencia se aplica de manera puntual para los casos en los que la Cámara de Casación dicta una condena. Así se resolvió, por ejemplo, el caso Cromañon. El Tribunal había absuelto a los integrantes de “Callejeros”, luego la Sala III de la Casación revocó la absolución y los condenó y finalmente la Sala IV revisó y confirmó aquella condenda.Con esta respuesta, los jueces Hornos y Borinsky también ordenaron enviar a la oficina de Sorteos de Casación que se defina quién será el tercer juez que los acompañará. Es que el juez Javier Carbajo, que integra la Sala IV, ya se excusó de intervenir por el voto que emitió en la causa conocida como "la ruta del dinero k".