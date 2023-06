Asistieron a 22 estudiantes por un escape de gas en una escuela de CABA

Más de 20 menores fueron asistidos este viernes por un escape de gas producido en la cañería interna en la escuela Corazón de María, en la pasaje Guise al 1900 del barrio porteño de Palermo.En un primer momento fueron asistidos dos estudiantes en la vía pública por sentir mareos y náuseas y personal del establecimiento comentó que se percibió olor a gas de una estufa, por lo que se solicitó la presencia de operarios de la empresa Metrogas, quienes decidieron la evacuación del edificio escolar.En total, cuatro menores fueron trasladados por el SAME al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y a la Clínica Bazterrica, por intoxicación.“En una recorrida que estábamos haciendo con nuestro móvil, en la base que hemos instalado en Juan B. Justo, piden un auxilio de este colegio", explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, a la señal TN. E indicó que al llegar a la institución, los estudiantes de "entre 13 y 15 años" presentaban "náuseas, mareos y cefaleas", por lo que fueron oxigenados en las ambulancias del servicio.Mientras tanto, la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) realizó las mediciones del lugar, donde fueron atendidos un total de 22 menores. Del procedimiento tambièn participó personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad.La empresa Metrogas, por su parte, informó que encontró "una pérdida en los circuitos de la cañería interna y que los artefactos no están en condiciones para su funcionamiento", por lo que se decidió el "corte del suministro gaseoso".