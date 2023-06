Aníbal Fernández le respondió a Cristina Kirchner: Los que amenazan son canallas y yo no lo soy

El ministro de Seguridad nacional,le respondió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ayer cuestionó a quienes dentro de su "propio espacio político, amenazan con ir al partido judicial con todo lo que ha pasado, hablo intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron". El armador político de Daniel Scioli le señaló que él sólo hizo una “advertencia” ¿Qué es eso de Partido Judicial? ¿Qué me quieren encajar? Un concepto, un neologismo que se te ocurrió y que yo tengo que interpretarlo sin saber adónde me querés llevar. Yo voy a recurrir si no nos ponemos de acuerdo en el marco de la Constitución y las leyes a la Justicia electoral para que dirima”, sostuvo Aníbal esta mañana respecto a los dichos de Cristina durante el acto de ayer en Santa Cruz.Este jueves, la Vicepresidenta cuestionó dichos previos del ministro que había pedido que se garantice la "participación democrática interna" en las primarias porque de lo contrario acudirán "a la Justicia para que lo ponga en orden".Aníbal Fernández quiso aclarar que lo que hizo “fue advertir que tenemos que acordarlo entre nosotros” en referencia al piso requerido para acceder a un lugar en las listas para las primarias, lo hizo frente a los cronistas de varios medios antes de participar en la 49na. reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur, que se realiza bajo la presidencia pro tempore de la Argentina en un hotel cercano al Cabildo en la Ciudad de Buenos Aires.Sobre su relación con Cristina al comienzo de una de sus respuestas fueron positivas: “La señora (por Cristina) hace 20 años que me conoce, me han mandado a hacer todo tipo de trabajos y jamás dije que no. Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo.Estoy convencido de que es inocente en todo lo que se le quiso endilgar. Esto no va a cambiar”, comenzó pero luego cambió el tono.”, insistió.“No estoy buscando otra cosa que no sea eso. Mi objetivo es poner las cosas como corresponden en el lugar que corresponde. Si ella tiene su manera de ver las cosas y los agravios es la forma en que se va a manejar, es su problema. Yo no pienso manejarme con agravios”, indicó el funcionario que respalda a Scioli.