Tras la brutal represión de Morales, Jujuy continúa con cortes en diferentes puntos de la provincia

Esto pasa en Jujuy, esto pasa en la provincia del dictador Morales, y los medios no te lo muestran.

Así reprimen al pueblo que se opone a la reforma de la Constitución Provincial. Esto nos espera si esta gente gana las elecciones: Ajuste y represión. pic.twitter.com/qgWY8gFPrJ — Xavier All BOYS (@XavierAllBOYS2) June 17, 2023

#Jujuy

La Defe recibió denuncias sobre represión ante la presencia de niñas, niños y adolescentes en el conflicto y ya estamos articulando con todas las área de niñez y adolescencia para que no haya ni una sola niña, niño o adolescente detenida/o. pic.twitter.com/IE2xd1Qn2P — Defensora Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (@defensora_nna) June 17, 2023

#URGENTE

📢PARO NACIONAL DE CTERA: JUEVES 22 DE JUNIO.

La Junta Ejecutiva de CTERA ha decidido convocar a un Paro Nacional Docente.

Los motivos del Paro son:

- ¡ Basta de represión al pueblo jujeño !

- Aumento salarial a los docentes.

- Rechazo a la Reforma Constitucional. pic.twitter.com/9slUO8pOPh — CTERA (@cteracta) June 18, 2023

El sábado la tensión en la provincia de Jujuy fue alarmante por las cuatro violentas represiones que se registraron en distintos momentos en la intersección las ruta 9 y 52, cerca de la localidad de Purmamarca, donde grupos de manifestantes cortaban el tránsito en rechazo de la reforma parcial de la Constitución provincial aprobada recientemente.. Desde CTERA convocaron a un paro nacional docente para el próximo jueves 22 de junio.El último avance policial en esa región de la Quebrada de Humahuaca sucedió alrededor de las 22.30 cuando efectivos policiales intentaron despejar el corte de ruta, aunque no lograron cumplir con su objetivo, los manifestantes, en su mayoría integrantes de comunidades indígenas, docentes y vecinos quebradeños habían extendido por más de 100 metros sobre el asfalto montículos de piedras para impedir el paso de los vehículos.Así los manifestantes jujeños decidieron sostener el corte de ruta durante la noche por lo que continúan con la medida de fuerza, ataviados de abrigos y mantas para soportar las bajas temperaturas en esa región.Por el enfrentamiento, varias personas resultaron heridas y dirigentes locales difundieron una lista con cerca de treinta detenidos, entre ellos, Natalia Morales, referente del PTS-Frente de Izquierda, y Luciano Aguilar, editor de La Izquierda Diario, que cubría la protesta.En tanto, el gobernador y precandidato presidencial de la UCR,, defendió la prohibición de realizar cortes de rutas y calles, contemplados en el texto constitucional y consideró que la implementación de esa prerrogativa debería ser discutida "a nivel nacional" dado que, sostuvo, la interrupción del tránsito "es un delito" tipificado en el Código Penal.Los avances policiales se produjeron a primera hora del sábado, a la tarde, poco después de las 19 y a las 22:30 contra los manifestantes, que eran integrantes de comunidades indígenas, organizaciones sociales y a los que se sumaron agrupaciones docentes. Durante el despeje del corte de ruta,"Infantería cargó sobre la ruta a puro tiro con balas de goma, otro grupo de policía de civil nos atacaron por la zona del río que se encuentra a la vera del corredor vial", relató uno de los comuneros sobre el tercer ataque. Asimismo, detalló que los manifestantes se vieron rodeados por los policías por lo que se replegaron por el camino hacia la entrada de Purmamarca, sobre los cerros lindantes a las rutas, algunos de los cuales presentaban heridas por los proyectiles lanzados.En la zona, una máquina vial avanzó para despejar los montículos de piedras de las rutas pero luego de ello los colectivos indígenas resolvieron cortar nuevamente la ruta en esa zona de la Quebrada de Humahuaca.Incluso la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,informó queEn se sentido, la Defensoría recordó que "Jujuy debe adherir y cumplir con el Protocolo de actuación para las fuerzas policiales y de seguridad en intervenciones con niñas, niños y adolescentes” del Consejo Federal de Seguridad de la Nación".Este domingo la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizó una junta ejecutiva en la que seen contra de la Reforma Constitucional y reiterando el pedido de un aumento salarial a los docentes.El jefe de Gabinete de ministros,repudió esta noche "la brutal represión que ejerció la policía de Jujuy sobre quienes se manifestaban pacíficamente. Absolutamente inadmisible". "Mi solidaridad y acompañamiento a las víctimas", señalo en Twitter.Por su parte, la ministra de Trabajo nacionalanunció que pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los nuevos artículos de la Constitución jujeña. También el secretario general de la CGTrepudió "enérgicamente el atropello a los derechos constitucionales de los trabajadores de Jujuy que fueron reprimidos" y adelantó que la semana próxima irá a Jujuy para manifestarse.Por otro lado, el obispo de Jujuy,convocó ayer a las autoridades locales y a los sectores que se encuentran movilizados a celebrar "un diálogo sincero para construir puentes y no dinamitarlos", en medio de las movilizaciones y protestas que se suceden en el distrito.Mientras que desde su cuenta Twitter, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) exigió "la inmediata liberación de los periodistas detenidos este sábado 17/6 durante la cobertura de una protesta social en la localidad de Purmamarca".El hilo de mensajes posteados este domingo, expresó el fuerte repudio y la solidaridad con los trabajadores de medios de comunicación detenidos en medio de las protestas en esa provincia del norte argentino. "A su vez, reclama a las autoridades jujeñas que investiguen lo sucedido y sancionen a los responsables", dijeron desde la entidad.