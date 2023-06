La canasta que mide la pobreza subió 7,2% en mayo y una familia necesitó más de $200 mil para no ser pobre

La canasta que mide el umbral de pobreza subió 7,2% en mayo y una familia tipo necesitó $217.916 para no ser considerada pobre, informó este miércoles 21 de junio el INDEC. A su vez, la medición internual fue de 118,6%.En el caso de tres integrantes estos valores se ubicaron en los $173.486 y de cinco integrantes, $229.199. Por lo tanto, un adulto necesitó en mayo $70.523 para no ser pobre.Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de la indigencia, se incrementó 5,2% en mayo y 122,6% interanual, por encima de la CBT.De esta manera, un adulto necesito al menos $32.056 en mayo para no ser indigente. En el caso de una familia tipo (cuatro integrantes) la cifra fue de $99.053. En el caso de tres miembros, $78.857, y cinco, $104.182.Ambas canastas quedaron por debajo del IPC de mayo. La inflación marcó un elevado 7,8% pero por debajo del 8,4% de abril.