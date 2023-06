Kicillof va por la reelección en la Provincia y repite fórmula con Verónica Magario

al filo del cierre de listas en el armado bonaerense, Axel Kicillof firmó su precandidatura a la reelección como gobernador de la provincia de Buenos Aires y logró imponer su mirada para que su compañera de fórmula sea Verónica Magario, tal como en 2019

Con @magariovero ratificamos nuestro compromiso con el pueblo bonaerense. Vamos a seguir gobernando la PBA en favor de la justicia social y de los derechos de todos los bonaerenses. Por lo que hicimos y, sobre todo, por lo que falta vamos a trabajar para que la Provincia de… pic.twitter.com/VugJu4CdnB — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 25, 2023

Tras horas de tensión y reuniones de negociación en La Plata, entre la residencia deallí y la sede del PJ Bonaerense,El mandatario quería como compañera de fórmula a la dirigente de La Matanza, pero había inquietudes del lado de Máximo Kirchner e Insaurralde, el jefe de Gabinete bonaerense e intendente de Lomas de Zamora, donde no irá por la reelección. También se había mencionado la posibilidad de que ocupe el segundo lugar del binomio Victoria Tolosa Paz, tras la baja de la precandidatura del sector alineado a Daniel Scioli y el presidente Alberto Fernández, pero no prosperó.Finalmente Unión por la Patria buscará una reelección en el territorio con la misma fórmula que actualmente gestiona, con Kicillof al frente y acompañado por Magario.Durante los primeros días de junio, el Gobernador había confirmado que habría PASO en Provincia en el aire de Radio 10, cuando la candidatura de Tolosa Paz aún estaba en pie: "Ningún problema, lo dije ya en febrero. No tengo ningún problema de hacer una PASO en la provincia. Y a discutir el mejor proyecto de provincia, en el marco de ideas comunes".En esa misma entrevista, Kicillof había dicho que la actual titular del Senado bonaerense sería nuevamente su compañera de fórmula. "Verónica Magario y yo estamos trabajando, y en principio la fórmula está cerrada", sostuvo en esa oportunidad, mostrando que esa era su intención.Según el acuerdo al que habían llegado los sectores que integran la alianza oficialista, el diputado nacional Máximo Kirchner iba a ser quien renovara banca como primer diputado nacional por la Provincia, seguido de Tolosa Paz (albertismo), Julián Domínguez (vinculado a Wado de Pedro) y Juliana Di Tulio (kirchnerismo), con Santiago Cafiero (albertismo) en quinto lugar.Sin embargo, Di Tullio podría ir al Senado con Wado de Pedro, que encabezará esa nómina tras bajar su precandidatura presidencial en pos de la unidad, y en su lugar entraría Cecilia Moreau, desde el massismo pero con buena sintonía con La Cámpora.Lo que sucedió después es que trascendieron los reparos de Máximo Kirchner a compartir lista, con él a la cabeza, si el Canciller de Fernández integraba a la lista, debido a las históricas diferencias entre ambos.Finalmente, las reuniones con Insaurralde, Kicillof y otros dirigentes del espacio terminaron convenciendo a Máximo para que encabece la lista para la Cámara baja.