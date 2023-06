El Gobierno anunció que habrá medidas de alivio en el pago del Impuesto a las Ganancias

Tras encabezar la reunión de Gabinete esta mañana, el jefe de ministros,, adelantó que el ministro de Economía y precandidato presidencia,En la reunión que se llevó a cabo esta mañana se definieron diferentes medidas de gestión. El encuentro estuvo encabezado por el presidentey tuvo casi asistencia completa, con la excepción de dos ministros que se ausentaron por actividades que ya estaban programadas. Entre los diferentes funcionarios se encontraba, ministro del Interior y el nombre que sonaba como competidor de una interna contra Daniel Scioli, quién no fue.En diálogo con la prensa, el ahora vice de Massa defendió la gestión que viene realizando el titular de Hacienda y adelantó cuál será el discurso de campaña: “.. Luego hubo una serie de hechos como la pandemia, la guerra, pero también el impacto de la sequía; por eso decían que nos iban a faltar 20 mil millones de dólares por la sequía y que íbamos a tener que devaluar, entonces los precios se adelantan a una devaluación que nunca sucedió”.“Cuando (desde la oposición) me hablan de que van a bajar la inflación, yo digo, ‘Horacio (Rodríguez Larreta), Patricia Bullrich, por qué no se lo dijeron a Mauricio que dejó 55 por ciento’”, apuntó Rossi en una rueda de prensa picante.El jefe de Gabinete se refirió después al vínculo del kirchnerismo con Sergio Massa, el nuevo candidato de Unión por la Patria: “. Si a algún compañero le hubiese gustado otro candidato está dentro de la legitimidad”.“Todos hemos tenido en nuestra vida política estas situaciones, en 2019 un sábado a la mañana nos enteramos de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina (Kirchner) cuando un dia antes yo estaba haciendo un acto porque era candidato”, sostuvo comparando la situación con la de Wado de Pedro y Daniel Scioli.