Milei acusó a Larreta y sus socios de "hundir" al gobierno de Macri

El siniestro no cae en la cuenta que MM fracasó por el tipo de mezcla que él tanto propone. De hecho, sus socios son los grandes responsables de hundir al gobierno, empezando por el lilito Prat-Gay.

CIAO



Larreta se diferenció de Macri: Ese modelo fracasó https://t.co/HXAd3u1mf8 — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2023

El precandidato presidencial y diputado nacional Javier Milei apuntó este miércoles contra Horacio Rodríguez Larreta al asegurar que él también fue responsable del "fracaso" del gobierno de Mauricio Macri."El siniestro no cae en la cuenta que MM fracasó por el tipo de mezcla que él tanto propone", afirmó en sus redes sociales tras las declaraciones del jefe de Gobierno porteño en donde habló del fracaso del gobierno de Macri y las propuestas electorales de Patricia Bullrich.Y lanzó: "Sus socios son los grandes responsables de hundir al gobierno, empezando por el lilito Prat-Gay. CIAO."El jefe de Gobierno porteño y precandidato a Presidente agitó la interna de Juntos por el Cambio con una crítica a Macri y Patricia Bullrich. "Patricia propone desde el mensaje fuerte, expresar la voluntad, 'que vamos a' y así no funcionó. Es la historia de la Argentina, llevamos 100 años de antinomias, peleas, de que 'el que no piensa como yo es el enemigo, y hay que matarlo'; que todo lo que diga el adversario político está mal; que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó, mirá cómo estamos hoy, siguiendo ese modelo", remarcó."Eso es lo que intentó Mauricio Macri. Yo propongo algo diferente, que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para que el cambio se mantenga en el tiempo", aseguró el alcalde porteño.