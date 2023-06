A meses de las elecciones en Boca, Larreta aplicó una durísima multa al hincha que se metió a la cancha a abrazar a Riquelme

el Gobierno de Larreta le aplicó una multa durísima al hincha que se metió a la cancha a abrazar al histórico jugador del xeneize durante su despedida.

A meses de las elecciones en Boca Juniors donde probablemente el expresidente Mauricio Macri busque competirle al actual vicepresidente del clubla presidencia,El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño decidió aplicarle derecho de admisión por 48 meses, es decir, cuatro años al hincha de Boca que el domingo pasado ingresó sin autorización al campo de juego de La Bombonera en el marco del partido homenaje a Juan Román Riquelme.La sanción no solo le prohíbe entrar a la cancha de Boca por esa extensión de tiempo, sino a todos los estadios del país en que se aplique el programa Tribuna Segura.Según trascendió, el hombre es socio adherente, reside en el interior del país y había conseguido una entrada para la Platea L con el abono de otro hincha. Una vez que lo sacaron del césped de la Bombonera entre las personas de seguridad, la Policía le labró un acta contravencional que derivó en la sanción resuelta este jueves.El expresidente del Club y de la Nación ya adelantó que será candidato en las próximas elecciones de diciembre de Boca, aunque no aclaró exactamente qué puesto buscará pelear, sostuvo en mayo que sería parte de la Comisión Directiva.Al anunciarlo. “La Argentina sufre un caudillismo agravado, y eso es lo que le pasa a Boca también”, consideró, al tiempo que señaló: “Boca siempre ha representado lo que se vive en el país y esta crisis institucional, este caudillismo agravado exacerbado que tiene la Argentina, se refleja claramente en boca”.Un mes antes,Si bien él tampoco formalizó el cargo para el que podría postularse, es un hecho que lo hará para comandar los destinos del club a partir de diciembre.Con la legitimidad de la agrupación “Soy Bostero”, la número 16 dentro de la entidad, Román ya no dependerá de otra para poder participar de la vida política de Boca Juniors como pasó en la última elección en diciembre de 2019, cuando se presentó de la mano del actual presidente, Jorge Amor Ameal, en “Juntos por Boca”.Las elecciones presidenciales en Boca serán recién en diciembre por lo que todavía los candidatos no están definidos oficialmente, pero todo ubica Macri y Riquelme como los primeros en la disputa donde los socios "xeneizes" deberán elegir una nueva comisión directiva y dirigencia que comande a la institución por los próximos 4 años.