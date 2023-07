Bullrich dijo que va a "acabar" con los piquetes, pero el espacio de Milei la dejó en offside

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuntó contra las manifestaciones sociales y llamó a "terminar con la era de los piquetes", en el marco de jornada nacional de protesta organizada por la Unidad Piquetera (UP). En paralelo, el precandidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, expuso la cantidad de piquetes durante el Gobierno de Mauricio Macri."La Argentina tiene que tomar el toro por las astas y cambiar estas metodologías de protesta por metodologías civilizadas, que no signifiquen pisotear el derecho de otros", manifestó la ex ministra de Seguridad.En ese sentido, planteó que "el orden y la convivencia son dos puntos fundamentales" y lanzó: "Es necesario terminar con la era de los piquetes".Por otra parte, indicó que junto al precandidato a vicepresidente, Luis Petri, representan "la fuerza que es capaz de crear un cambio consistente, rotundo, de fondo, con valentía y con coraje". "Creemos que la Argentina ya no va más con medias tintas, no va con agua tibia, la Argentina va a fondo", concluyó.Bullrich realizó esas declaraciones en una conferencia de prensa que ofreció en el aeropuerto Presidente Perón de la ciudad de Neuquén, donde llegó acompañada por Luis Petri.En redes sociales, Marra publicó una vieja nota de Infobae con declaraciones de Bullrich, donde expresó su indignación por los 1124 piquetes que se realizaron mientras fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri."Ya tuviste tu posibilidad", escribió el precandidato libertario a modo de réplica contra la dirigente del Pro.