"Paro extorsivo y político": el Gobierno denuncia lockout y se reúne con UTA y empresas para resolver el conflicto

Frente al paro de colectivos que afecta AMBA y gran parte del país, el Gobierno denuncia lockout patronal y apunta al macrismo por desestabilizar. La ministra de trabajo, Kelly Olmos, aseguró que la secretaría de Transporte depositó el monto para cubrir los salarios, pero las patronales no los liquidan. "Las empresas que hicieron eso además de incurrir a una falta muy grave porque no están dándole el destino correspondiente a los subsidios recibidos", aseguró la ministra en diálogo con C5N. Además, aclaró que están trabajando para resolver este tema que afecta a miles de pasajeros y trabajadores.En esta línea la ministra ratificó que no se le descontará el presentismo a quienes no puedan llegar a sus trabajos, para ello redactará una resolución en las próximas horas: "Mientras tanto estoy sacando una resolución aclaratoria para que aquellos que no pudieron llegar a su trabajo no les corresponda la deducción por el presentismo".Kelly Olmos explicó el principal objetivo que existe tras el lockout patronal, por parte de las empresas, por un lado "presionar al estado por un mayor incremento de subsidios y contemplar, lo que ellos llaman otros costos" y, por el otro "intenciones de carácter político". Ante este panorama, frente a una posible reunión durante el transcurso de la mañana, la ministra Kelly Olmos señaló que "estamos trabajando muchísimo y esperamos poder resolverlo".El Gobierno, a através del Ministerio de Transporte, convocó este viernes a los dirigentes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que realizan una retención de tareas, y las cámaras empresarias del sector para destrabar el conflicto.El ministro de Transporte, Diego Giuliano, dijo que en la reunión se espera "poder resolver el conflicto y dar una previsibilidad a todo el sistema de transporte", ante la retención de tareas que realiza el gremio por 24 horas, que mantiene paralizado el servicio de colectivos en el AMBA, la ciudad de La Plata y las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán."A las 11:30 tenemos la reunión con las cámaras empresariales. El objetivo es poder resolver el conflicto y dar una previsibilidad a todo el sistema del transporte. Hay que ser muy responsables a la hora de administrar fondos que son públicos como lo son los subsidios al transporte. Tienen que tener una trazabilidad y una racionalidad que es lo que defendemos en estos momentos", declaró a C5N, previo al inicio del encuentro.En medio del caos que se vive en la zona del AMBA a partir del paro nacional de colectivos y el paro del Tren Sarmiento que todavía no ha sido levantado, la ministra de Trabajo Kelly Olmos aseguró que no se les descontará el presentismo a quienes no puedan llegar a sus trabajos. La funcionaria habló de un "lock out patronal" y explicó la situación puntual que sucede con los colectivos: "Se agotó la etapa de la paritaria, hubo una resolución conjunta de trabajo y transporte en junio de un aumento en abril, mayo y junio".Luego, profundizó: "Transporte depositó a empresas la parte que corresponde al subsidio para el pago de salarios. Las empresas se rehúsan a liquidar los incrementos aduciendo que tienen otros costos. Ellos se niegan a usarla para su destino, lo que constituye un delito penal".En tanto desde el Ministerio de Transporte que encabeza Diego Giuliano remarcan que el Estado nacional abonó esta semana 27 mil millones de pesos a las empresas prestatarias del servicio, 6.500 millones de pesos más que el mes anterior.Según Transporte, ese adelanto de dinero contempló la actualización de costos no salariales como combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril, y dijo que realiza un análisis y evaluación del funcionamiento del sector, incluido el parque automotor y su operación real para considerar futuras compensaciones. También señalan que la mejora salarial del mes anterior tuvo que realizarse a través de una resolución conjunta porque el empresariado "no acordó la paritaria laboral y pretendió que el Estado reconociera incrementos sobre sus márgenes de ganancia"."El Estado, responsable de aportar más del 80 por ciento del financiamiento del sistema de transporte automotor, que además procura la eficiencia y accesibilidad del servicio público de transporte para los usuarios, debió hacerse cargo del reconocimiento de la pretensión salarial de los trabajadores", indicaron desde Transporte. Además desde esa cartera informaron que se está llevando adelante un análisis "en profundidad sobre el funcionamiento del sector", incluido el parque automotor vigente y la operación real del mismo para considerar "futuras compensaciones económicas".