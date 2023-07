Estalló la interna de Juntos por el Cambio por los dichos homofóbicos y racistas de Rinaldi

Saludos! Quiero subrayar lo que dije hoy más temprano en el show de Leuco. Un café con Franco fue y será un vivo en donde reina la libertad y el histrionismo. Un show artístico en el cual la diversión y el pensamiento libre es un objetivo irrenunciable. En todos los casos en los… — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) July 7, 2023

#Elecciones | Repudio en las redes sociales por las declaraciones homofóbicas del primer candidato a legislador de Jorge Macri, Franco Rinaldi, hacia el periodista Mario Massaccesi. pic.twitter.com/YkZcuOHgoL — Política Argentina (@Pol_Arg) July 6, 2023

¿No les parece que los porteños tenemos problemas y desafíos realmente importantes? La política no debería andar perdiendo el tiempo en intentar cancelar candidatos en democracia.



Todo mi apoyo a @FrancoVRinaldi. No dudo que harás una elección colosal. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 7, 2023

Los dichos homofóbicos y racistas del primer precandidato a legislador porteño de Jorge Macri,, caldearon más la interna de Juntos por el Cambio, luego de que desde la UCR pidieran su desplazamiento de la lista y el ala liberal del PRO saliera a respaldarlo.A partir de su contenido de YouTube, Rinaldi mantuvo expresiones repudiables con carga homofóbica y racista, en las cuales atacó al periodista Mario Massaccesi por su sexualidad y se refirió a las clases populares como “los negros”.Frente a lo que el precandidato a jefe de Gobierno de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio,, le pidió a su competidor en la interna que aparte a Rinaldi de la lista ya que consideró que la coalición “no debe permitir llevar en sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación”.“Nuestro espacio debe trabajar por la libertad, el respeto y la inclusión. Este nivel de violencia lastima profundamente a nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad de ser mejores”, aclaró en redes sociales el senador nacional.Al mismo tiempo, la Presidenta del partido centenario en la CABA,, anticipó que presentará hoy “ante la Junta electoral de JxC un pedido para que la lista encabezada por Jorge Macri le pida la renuncia a Franco Rinaldi como su precandidato”.que viven en barrios de emergencia. Llamamos al resto de los integrantes de los miembros a pronunciarse en el mismo sentido”, argumentó la legisladora de la Ciudad.En la misma línea de repudio continuó la diputada nacionalquien en sus redes personales indicó que. "Discriminar no me causa gracia en ningún contexto. Por suerte hoy la sociedad argentina elige otras formas de entretenerse sin causar dolor a otros", esgrimió.Pero, llamativamente, no todas fueron muestras de repudio a los dichos del influencer liberal, es que desde el sector duro del PRO respaldaron, no solo sus expresiones, sino también su lugar como precandidato de cara a los próximos comicios.. En el mundo de la expresión, no se trata de tolerar a otros que piensan cosas diferentes. Se trata de vivir en una sociedad amplia y plural, en la que todos sienten que existe libertad para expresarse”, opinó Sabrina Ajmechet, diputada nacional de JxC.Por su parte, manifestó el apoyo hacia su ex compañero de espacio en Republicanos Unidos, el legisladorque se mostró contra la cancelación, afirmó que los porteños “tienen cosas más importantes para discutir” y adelantó que