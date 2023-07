Massa apuntó contra los empresarios de colectivos por el paro: "A los parásitos que pretenden extorsionar no les tenemos miedo"

En medio del paro de colectivos que afecta a todo el país, el ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria,, apuntó contra el grupo de empresarios de colectivos, los calificó de “parásitos del Estado” por tomar dinero estatal y no pagar salarios. Además, los ligó a Juntos por el Cambio.”, señaló Massa este mediodía, desde San Fernando durante la presentación de una obra de AySA para la ampliación de la planta depuradora norte y la creación del primer módulo de cogeneración de energía.Allí se refirió a la medida de fuerza tomada por UTA y apuntó contra los empresarios que “en realidad no están discutiendo el salario de los trabajadores porquetampoco era por las tarifas porque no les importa”“Cada vez que toman el colectivo y pasan la Sube, de cada 100 pesos que ustedes pagan 80 los pone el Estado. Y estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios; es más algunos ni siquiera fueron a firmar el acta paritaria. Nosotros lo que pretendenmos es que la plata que pone el Estado vaya derecho al trabajador no que la intermedie el empresario”, indicó.En ese sentido, Massa advirtió: “para discutir el sistema de compra de carroserias porque las fabrican, para discutir el markup empresario, pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad”.Así el ministro y precandidato presidencial apuntó directamente contra los dueños de la empresa DOTA José y Ángel Faijá y contra Marcelo (el amarillo), Javier y Eduardo Zbikoski dueños de La Nueva Metropol.“Nosotros creemos en los empresarios argentinos que generan trabajo, que arriesgan, que apuestan pero”.La medida de fuerza gremial comenzó en la medianoche del jueves en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán, y esta pensada para el resto de este viernes en reclamo de que las empresas del sector cumplan la resolución conjunta de los Ministerios de Trabajo y Transporte, que fijó los salarios de los choferes de diferentes provincias del país.El Gobierno aclaró que, en esta ocasión, no puede intervenir y dictar la conciliación obligatoria, por lo que el paro no podría ser frenado con una determinación de esas características. AunquePor su parte,, la reunión se lleva a cabo en la sede de la cartera a cargo de, según confirmaron fuentes oficiales y del sector empresario.