La inflación que mide CABA se desaceleró en junio y la nacional podría ser menor al 7%

El primer dato oficial de inflación de junio se conoció este viernes y es el índice de precios al consumidor que mide la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA): se ubicó en el 7,1% y fue el segundo mes consecutivo de desaceleración

El ministerio de Economía mantiene expectativa en que el Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC arroje una variación que se ubique por debajo del 7%

Se trata de un termómetro clave para lo que puede pasar con el dato nacional y podría ser un adelanto de por dónde rondará el número del INDEC.En el caso de la suba de precios que marca CABA, el dato de 7,1% de junio marca una desaceleración respecto del 7,5% que se registró en mayo de este año.El 7% parece ser un piso de la inflación en la Ciudad, ya que, si se observan los últimos seis datos, en tres de ellos estuvo en torno o por encima del 7%. Mientras que, solo se registró una baja al rango del 6% en el primer trimestre y se acercó al 8% en abril.Según indicó la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, la desaceleración de los precios en junio respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Salud y Transporte, que en conjunto explicaron el 68,3% del alza del Nivel General.“Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió una suba de 10,2%, contribuyendo con 1,84 p.p. a la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente los ajustes en los valores de los alquileres. Le siguieron en importancia, los incrementos de los gastos comunes por la vivienda y de las tarifas residenciales del servicio de electricidad”, sostiene el informe respecto de qué sectores fueron los que más subieron sus precios.Alimentos y Bebidas no Alcohólicas aumentó 5,8%, muy por debajo de la media, con una incidencia en este caso del 1,1 p.p en el Nivel General. En esa división, los principales impulsos de aumento fueron Azúcar, repostería y postres (11,9% con respecto al mes anterior); Pan y Cereales (8,6%); y posteriormente los Lácteos y los Huevos (8,4%).En menor medida, pero con aumentos significativos, figuran los Pescados y Mariscos (6,8%); Aceites, mantecas y otras grasas (5,8%). En tanto, las verduras, tubérculos y legumbres registraron una variación del (0,5%) y las carnes y derivados del (2,6%).Restaurantes y hoteles promedió una suba de 8% e incidió 0,90 p.p. En tanto, Salud aumentó 6,7%, con una incidencia de 0,55 p.p. Transporte registró un incremento de 5,3% e incidió 0,53 p.p. El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General.En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 50,7% de la variación interanual del Nivel General., retomando así los valores previos de marzo, cuando escaló al 7,7% con el primer impacto fuerte de la sequía y la escalada del dólar blue.Según el economista Enrique Szewach, “la inflación tiene un ‘piso’ del 6%", aunque podría haber "meses que trepe al 8,4% como abril, o baje al 5,1% en diciembre, por cuestiones estacionales, como la sequía que hizo aumentar los precios de los alimentos, o la suba del transporte y la energía”.En declaraciones televisivas, dijo que “la emisión monetaria y la devaluación del tipo de cambio, le ponen un ‘piso´ del 6%” mensual a la suba de precios”.Por su parte, el economista de Ecolatina, Martín Ravazzani, señaló que la inflación de junio "estará en el rango de entre 6,8 o 7,2%”.Desde la consultora Orlando Ferreres y Asociados, señalan que la inflación de junio fue de 7,2% mensual, por lo que registró un crecimiento interanual de 121,1 %.En concreto, el número oficial se conocerá el jueves de la semana próxima, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos publique el índice de inflación de junio y de todo el primer semestre.