9 de julio: Unión por la Patria inaugura el Gasoducto Néstor Kirchner con todos sus referentes

Elque configura la más importante infraestructura de extracción de los yacimientos energéticos de Vaca Muerta, representa la obra más importante -por envergadura, capacidad estratégica y potencial de divisas- de la gestión dePor eso, tanto él comoestán en la inauguración que, además, funciona como respaldo aprecandidato presidencial deEl acto de inauguración de la obra se lleva a cabo en la localidad bonaerense de Salliqueló, última etapa de la construcción del gasoducto, que inicia en Tratayén, provincia de Neuquén, a 573 kilómetros de distancia. Además del presidente, la vicepresidenta y el ministro (que no compartían un escenario público desde la apertura de sesiones legislativas del 2022), estarán presentes los gobernadores de las cuatro provincias que intervienen en la obra: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Arabela Carreras (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén). También participarán Máximo Kirchner y Wado de Pedro.Si bien el final de obra de 573 kilómetros se espera para los próximos meses, el Gasoducto Néstor Kirchner(dos meses después de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía), que condujo la empresa estatal Enarsa junto a las contratistas nacionales privadas Techint, Sacde y BTU.explicó el propio Sergio Massa, quien será uno de los oradores de la jornada del domingo, en sus redes sociales. La obra estratégica permitirá ahorrar unos US$ 2.000 millones en importaciones de gas este año y otros US$ 3.800 millones el próximo, según estimaciones oficiales.En el aspecto económico, la construcción de la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner demandó una inversión de U$S 2.500 millones, pero la envergadura y logística de su construcción dejó un impacto equivalente a más del 12% del Producto Bruto Geográfico en la zona de influencia por la que pasa el tendido, junto con la creación de 40.000 puestos de trabajo y un fuerte impulso en materia de innovación tecnológica.El acto, además, representará un aliciente para las intenciones presidenciales de Sergio Massa a poco más de un mes de las PASO, programadas para el 13 de agosto. "es uno de los ejes que tendrá en cuenta la alianza oficialista durante lo que resta del año y el Gasoducto Néstor Kirchner sintetiza gran parte de los aspectos en los que Unión por la Patria hará hincapié: potencial industrializador, soberanía energética, obra pública, perspectiva federal y unidad para la gestión.