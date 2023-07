Katopodis cruzó al macrismo: "Quieren hacer obras solo en CABA"

El ministro de Obras Públicas,, salió al cruce de los dichos de distintos dirigentes de Juntos por el Cambio que cuestionaron al Gobierno nacional por la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner y se auto adjudicaron parte de esa obra. Les recordó que cuando ellos estuvieron al frente del Poder Ejecutivo “sólo hicieron obras para la ciudad de Buenos Aires” y los acusó de usar la obra pública como "un botín para pocos".El gasoducto inaugurado ayer en su primer tramo “no es la única obra que ellos no hicieron sino que fueron cientos”, subrayó el funcionario y enumeró algunas de las más importantes: “Frenaron el acueducto de General Pico y también el de Chilecito, la Ruta 11 entre Chaco y Formosa, 55 kilómetros del acueducto del Chaco”, entre tantas., citó en referencia al mega emprendimiento inaugurado en 2019 en la zona de Puerto Madero.Los dichos de Katopodis durante una entrevista por Radio 10 fueron también una respuesta a las expresiones de los candidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que entre críticas sostuvieron que el Gasoducto NK fue impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri.Eso no solamente no fue así sino que, además, cuando Juntos por el Cambio fue gobierno “no se pensó en el desarrollo del país”, prosiguió el ministro. De hecho, una de las intenciones de ese gobierno fue adjuticar la explotación del gasoducto y dejarla en manos privadas. “En cambio, contrapuso, “. Lo que propone la oposición, añadió Katopodis, “es ajuste” para los sectores más postergados. “Van a ajustar reprimir y pedir nuevamente sacrificios para todos los argentinos. Pero para nosotros no hay lugar para más sacrificios. Al esfuerzo lo tendrán que hacer aquellos que salieron mejor parados durante estos años”, sentenció.Además, el funcionario puntualizó que el Gasoducto Néstor Kirchner “