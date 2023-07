Casación volvió a rechazar otro pedido de prescripción por la represión de diciembre de 2001

La Cámara Federal de Casación volvió a rechazar un planteo de "prescripción" formulado por ex funcionarios del Gobierno de la Alianza por la represión del 19 y 20 de diciembre, que precedió a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.

El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y el ex director general de Operaciones de la Policía Federal Norberto Gaudiero son quienes pidieron la extinción de la causa por violación a la garantía a ser juzgados en unLos jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani desestimaron un nuevo planteo, del mismo modo que ya lo habían hecho anteriormente, mientras las condenas contra los tres imputados siguen esperando un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema desde hace más de un año.Los tres están condenados por los episodios represivos de fines de 2001 que causaron cinco muertes y decenas de heridos en la Ciudad de Buenos Aires. Mathov está condenado a cuatro años y tres meses; Santos a cuatro años y Gaudiero, a tres años y medio por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.Borinsky y Gemignani señalaron que los planteos carecían de la "El tercer integrante del tribunal, Carlos Mahiques, se había pronunciado por analizar el pedido formulado por los ex funcionarios.