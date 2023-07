Cerruti: "Necesitamos que la oposición vaya a trabajar al Congreso"

#Declaraciones | Luego de la sesión frustrada en el Senado, Gabriela Cerruti le pidió a los legisladores de la oposición que "vayan a trabajar".



"Son muchas leyes que ellos mismos han presentado y que en otro momento estarían defendiendo", advirtió la portavoz presidencial.

La portavoz de la Presidencia,, pidió a la oposición que "con un carácter democrático y republicano vayan al Congreso a trabajar y se sienten en las bancas", tras la frustrada sesión de ayer en el Senado donde se buscaba llegar a un acuerdo sobre la designación de 75 funcionarios judiciales.Volvemos a pedirles que, con su carácter democrático y republicano, vayan al Congreso, el lugar donde tienen que estar y vayan a trabajar, a votar a favor o en contra de las leyes que necesita la ciudadanía", dijo la vocera en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.La sesión del Senado del miércoles, en la que estaba previsto debatir los ascensos de 75 jueces, fiscales y defensorías y una decena de proyectos de ley vinculados a temas sanitarios y de educaciónLos miembros del interbloque del oficialismo que preside José Mayans bajaron al recinto de sesiones pero no consiguieron el número de 37 senadores presentes para abrir la sesión, y el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) decidió no presentarse a debatir.El FdT esperaba contar con los votos de senadores del bloque Unidad Federal como Guillermo Snopek (Jujuy) y Edgardo Kueider (Entre Ríos) pero éstos no se presentaron, así como tampoco el habitual aliado, el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilnek.Al ser consultada sobre el Índice de Precios al Consumidor de junio, la portavoz será "bastante más bajo" que el de mayo, por lo que resaltó que el país está "en un sendero de descenso" del índice mensual."Lo que indican algunas consultoras privadas y provincias, y la Ciudad es que", destacó la funcionaria y señaló que eso le permite pensar al Gobierno, "que estamos en un sendero de descenso, que había tenido un impacto en los primeros meses del año por las consecuencias de la sequía".Poco después de esa afirmación, a Cerruti le repreguntaron por la inflación y compararon la situación argentina con la de otros países de la región que también sufrieron los efectos de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía: "Los índices en esos países están bajando como está bajando también en la Argentina", contestó.Los números a los que se refiere Cerruti y dan cuenta de las estimaciones de consultoras privadas, advierten que los precios minoristas perforarían cerca del 7%.