Darío Martínez: "Macri había dejado un gasoducto que era un negocio para los privados"

En 1816 declaramos la #Independencia, 207 años después, podemos decir que hoy iniciamos el camino irreversible de la Independencia Energética.



A pesar de los agoreros y con el esfuerzo de miles de trabajadores y de empresas argentinas, podemos decir misión cumplida. pic.twitter.com/U5nYN3gkJI — Darío Martínez (@dariomartinezpj) July 9, 2023

Tras la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner que provocó fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición , el exministro de Energía del Frente de Todos (FdT),, recordó su participación al inicio de la histórica obra y apuntó contra el gobierno de Juntos por el Cambio al señalar que Mauricio Macri sólo “había dejado un gasoducto que era un negocio para los privados”.En diálogo con Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde, el antecesor dese refirió al gasoducto NK y expresó: “La verdad que orgulloso de la tarea cumplida y de que la obra de transporte es más importante en los últimos 40 años, ya esté operativa”.“Para darnos cuenta la importancia y cómo nació este proyecto hay que retrotraernos a agosto del 2020, cuando y, no era que nos faltaban caños sino que nos sobraban, había que revertir eso porque el gas que no producís en Argentina en pesos lo tenés que importar afuera en dólares”, recordó Martínez.Y señaló que en noviembre del 2020 luego de lanzar el Plan Gas, la Argentina frenó el declino y empezó a tener récord tras récord de producción. “diseñamos el Plan Transportar Producción Nacional, que es todas las obras de gas que necesita la Argentina, por eso la resolución nació por febrero del 2022 declarando utilidad estratégica nacional e inicié el decreto que le da vida a la licitación del traspaso de Narza y bueno tener hoy ver esa realidad que luego Sergio y Flavia siguieron impulsando a velocidad acelerada y que terminamos en tiempo y forma como se había diagramado”.Al respecto manifestó: “pero que además van a dar más factibilidad a parques industriales, a tener ese servicio en más regiones del país, llegar a todas las centrales térmicas y en definitiva tener un país con más posibilidad de industria, más producción, más trabajo, mejor calidad de vida y, como frutilla del postre, de sustituir importaciones y dejar de gastar tantas divisas trayendo gas de afuera”.Respecto a las críticas de la oposición y de la declaraciones del ex presidentequien aseguró que en 2019 habían dejado “la licitación lista, el financiamiento preparado”, y el gasoducto era sólo una obra en la que “tenían que avanzar”, el ex secretario sostuvo: “Todas las políticas energéticas del ex presidente nos dejaron la industria para atrás con un declino en la producción de gas, amesetada la producción de petróleo, con la industria casi paralizada, nosotros nos abocamos a definir una política que ayude a todos los argentinos,por eso Máximo (Kirchner) tuvo que impulsar la ley del aporte solidario desde el cual se busca financiamiento para hacer esta obra que es el Néstor Kirchner, todo tiene que ver con todo”.“Si hubiese estado financiamiento no hacía falta sacar esa ley, lo que pasa es que todos sabemos lo que hizo Macri con el dinero que le dio el Fondo Monetario Internacional, le dio mucho dinero, podría haber hecho varios gasoductos, podría haber hecho todas las obras de transporte necesarias y ductos necesarios tanto para gas como para petróleo,”, agregó Martínez.