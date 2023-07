Massa cuestionó las internas de JXC y advirtió que "el camino para adelante" es con UXP

#Política | El mensaje de Sergio Massa de cara a las elecciones para diferenciarse del proyecto político de la oposición.



💬 "Para adelante está el camino de la Argentina y lo tenemos que construir desde Unión por la Patria". pic.twitter.com/tdRbDMD46L — Política Argentina (@Pol_Arg) July 18, 2023

El ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, cuestionó las internas de Juntos por el Cambio y advirtió que "el camino para adelante" es con Unión por la Patria, al encabezar la presentación de la Ciudad de los Deportes de Solano, en Quilmes.Acompañado por la intendenta Mayra Mendoza, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que la discusión para estas elecciones es si el paìs va "para adelante o para atrás"."Para atrás están los que quieren volver a ajustar jubilaciones, los que pararon la obra pública, los que quieren arancelar las universidad públicas, y para adelante está pagar al FMI, que haya más universidades, más seguridad, trabajo para la gente y el futuro de nuestro hijos", expresó.Y agregó: "Para adelante está el camino de la Argentina, eso es lo que buscamos construir desde Unión por la Patria. Nunca para atrás, vayamos para adelante".En ese sentido, remarcó la importancia de "volver a ser un país soberano" y que "a la hora de sentarse con el FMI hay ciertas cosas que no hay que resignar", como por ejemplo la inversión pública, que "se sigue sosteniendo" pese "a convivir" con el organismo internacional.Por otra parte, el precandidato a Presidente de UxP habló sobre la interna en JxC: "No hablemos de sus quilombos, que se arreglen entre ellos. Imagínense que si no se ponen de acuerdo en una primaria, lo que pueden ser gobernando", manifestó.