Los antecedentes del "jefe tecnológico" de JxC y del abogado de Patricia Bullrich: ataque a Cristina Kirchner y caso Lucas González

El precandidato a presidente de UXP, Juan Grabois, hizo una serie de revelaciones a través de su cuenta de Twitter que generaron gran revuelo en el ambito político y judicial.

A través de Twitter, el dirigente social denunció una supuesta conexión entre el jefe tecnológico de JxC, Jorge Adolfo Teodoro, y un incidente relacionado con el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.Según las declaraciones de Grabois, Teodoro fue el "perito" a quien le encargaron borrar importantes pruebas relacionadas con los celulares de Gerardo Milman y sus secretarias en la "fundación" de Patricia Bullrich. Estas pruebas, según las afirmaciones de Grabois, vincularían al ex secretario de Seguridad de Cambiemos, con el mencionado atentado a Cristina Kirchner.Ese vínculo surgió luego de que denunciaran haberlo escuchado dialogar a Milman con sus secretarias acerca del atentado a la ex presidenta, antes de que suceda. Luego, una de las mencionadas expuso que recibió presiones y contó lo sucedido con el mencionado perito.Al señalar a Jorge Adolfo Teodoro como el "perito" responsable de la desaparición de las pruebas, se desató un debate sobre la independencia y objetividad del jefe tecnológico de JxC y su posible relación con actos de encubrimiento. Grabois insinuó que en cualquier otro lugar del mundo, esta revelación sería considerada un "escándalo" nacional.Pero la controversia no se limita solo a este caso. También se puso el foco en otro letrado cercano a Patricia Bullrich, Julián Curi.Según se conoció previamente, Curi fungió como abogado de Bullrich, siendo incluso apoderado de su lista. Sin embargo, lo que ha despertado mayor interés es el hecho de que Curi haya sido abogado de uno de los policías condenados por el caso de Lucas González.Se trata de Fabián Alberto Du Santos, un comisario que recibió 6 años de prisión como condena por el asesinato del joven futbolista, acusado de encubrimiento, secuestro y falsedad ideológica.