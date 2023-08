El Gobierno investiga a clubes de fútbol por no liquidar divisas en el mercado oficial

existe una investigación más profunda sobre la triangulación de divisas en el fútbol.Se trata de un sumario cambiario que abrió el BCRA a un club de primera, la empresa que lo administra y a los directivos del club y de la empresa a título personal, por no haber liquidado en el mercado de cambios lo producido por tres ventas concretadas por:La autoridad monetaria sostiene que el club en cuestión no liquidó en el MULC los dólares correspondientes a las ventas de los jugadores.Cabe mencionar que los pases de los jugadores al exterior entran en la identificación de bienes no financieros no producidos, una categoría de capital dentro de los códigos del BCRA. Para ello,Además del club sobre el que se están recolectando pruebas y definen la aplicación de medidas preventivas (como limitar los pagos al exterior), que serán giradas a la Justicia para que determine la sanción, hay otros clubles investigados.