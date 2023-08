Cómo fue la evolución del balance cambiario durante el primer semestre del año

El informe destacó que la Posición de Inversión Internacional experimentó un crecimiento sostenido desde el 2020 hasta el 2021, pero a partir de este último año, comenzó a decrecer, tendencia que se mantuvo durante el 2022 y el primer trimestre del 2023. Esta evolución negativa ha sido una preocupación para los expertos, ya que afecta el equilibrio de las inversiones del país en el exterior.

El estudio detalló algunos datos específicos sobre la inversión directa y la inversión en cartera. En el caso de la inversión directa, se observó un aumento progresivo desde los 39.430 millones en 2020 hasta los 45.648 millones en 2023. En cuanto a la inversión en cartera, esta alcanzó los 81.628 millones en el año 2023.

El informe también abordó los movimientos de la Cuenta Corriente, donde se destacó que en la actualidad, estos se explican principalmente por el pago de intereses, aunque también se incluyen partidas importantes como la Inversión Extranjera Directa (IED) y la Formación de Activos Externos (FAE). Entre enero y mayo de 2023, los ingresos de divisas provinieron principalmente de la Exportación de bienes (49%), Préstamos bilaterales (28%), Desembolsos del FMI (9%) y Exportaciones de servicios (6%).

En particular,Esta reducción de reservas puede tener implicaciones importantes en la estabilidad y solvencia financiera del país.Por otro lado,donde el stock pasó de 324.108 millones a 370.952 millones. Es interesante destacar que este crecimiento se presentó en todos los instrumentos de inversión y en todos los años estudiados.Respecto a la variación de reservas entre enero y mayo de cada año desde 2020, se encontraron resultados mixtos. En 2020, la variación fue negativa por US$ 2.200 millones. Sin embargo, en 2021 y 2022, se registraron variaciones positivas por US$ 2.000 millones y U$S 3.000 millones, respectivamente. Lamentablemente, en 2023 se volvió a una variación negativa por US$ 11.400 millones, lo que agrava la situación de la balanza de pagos y las reservas del país.En cuanto a los egresos de divisas en el mismo período, se compusieron principalmente de Importaciones de Bienes (36%), Préstamos bilaterales y Organismos Internacionales (24%), Pagos al FMI (12%), Importaciones de Servicios (9%), Intereses de Deuda (7%) y Préstamos, Títulos y Líneas de Crédito (7%).Finalmente,