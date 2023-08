Insólito: Montenegro confundió fecha de Juegos Bonaerenses y la delegación marplatense fue eliminada

En un lamentable episodio que ha generado indignación y críticas desde diversos sectores de la sociedad, la delegación marplatense que participaría en una fase de los Juegos Bonaerenses se vio eliminada debido a un error de planificación por parte de la secretaria de Cultura de la ciudad, cuyo resultado fue la programación de un viaje un día después de la fecha de competencia.

Los cuestionamientos no se han hecho esperar, y el jefe comunal de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, ha sido blanco de severas críticas por su presunta falta de gestión y supervisión en el ámbito cultural. El concejal de UP Vito Amalfitano señaló: "Es una vergüenza que 40 representantes de la cultura que pusieron mucho esfuerzo y se prepararon no hayan podido competir por un error de quienes gobiernan el municipio".El edil opositor aprovechó la ocasión para arremeter contra el gobierno local, sosteniendo quey criticó el presupuesto asignado al gobierno de Montenegro, calificándolo como el peor en la historia del municipio.Como respuesta a esta situación, el intendente Montenegro solicitó la renuncia del titular de la Secretaría de Cultura, Carlos Balmaceda. No obstante, este gesto no evitó las críticas hacia Montenegro, a quien acusan de buscar "chivos expiatorios" en lugar de abordar los problemas de gestión en áreas como salud, educación y transporte.