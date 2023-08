Bullrich y Milei criticaron las nuevas medidas económicas de Massa

No se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre.

Los candidatos presidenciales, contrincantes deen la carrera por la Presidencia, criticaron las medidas económicas que anunció ayer el ministro de Economía , entre los que se incluyeron una suma fija, acuerdos de precios, créditos para trabajadores, refuerzos para jubilados y medidas para fortalecer las exportaciones.El primero en apuntar contra Massa fue el candidato presidencial de La Libertad Avanza quien señaló:". "Otra vez keynesianismo modelo Ford T. Siempre falla y volverá a fallar. El tema es el tiempo, esto es si estalla antes o después de la elección, espero que más leones despierten así quedan en off-side", sostuvo en tono electoral desde su cuenta de X, antes Twitter.La candidata del PRO no se iba a quedar afuera y también decidió apuntar contra el ministro de Economía. "Massa se sigue burlando de la gente, lanzó en la misma red social. “El ministro de Economía Sergio Massa se burla de todos. Para empujar su candidatura tomó una serie de medidas que la inflación se va a comer en pocos días. Esta Argentina sufre y los problemas no se resuelven con maquillaje y más emisión.”, sostuvo Bullrich.Al Bullrich se sumódiputado de Juntos por el Cambio. “Mas que plan “platita”, es el plan darle “on and on” a la impresora de billetitos del BCRA”, comentó al tiempo que suconsideró: “Devaluación y plan platita; esta es la propuesta del candidato de Alberto. Agarren ahora todo lo que les ofrezcan, porque lo vamos a tener que pagar igual, pero en Octubre que el escarmiento se sienta en las urnas, que vayan a todos a botar a este gobierno espantoso y hambreador”.El domingo el Ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria presentó una serie de medidas destinadas a impulsar la economía y brindar apoyo a los trabajadores en Argentina. Uno de los puntos destacados es la implementación de una suma fija de $60 mil para empleados del sector privado y público y que los monotributistas de las categorías A, B, C y D no pagarán por 6 meses el componente tributario, con el objetivo de aliviar las condiciones económicas de aquellos con salarios netos de hasta $400,000 mensuales. Además, se destacó el refuerzo mensual de $37.000 que los jubilados y pensionados recibirán en los meses de septiembre, octubre y noviembre.