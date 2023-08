Suma fija a empleados públicos: sin ayuda de Nación, provincias y municipios analizan cómo aplicarla

El ministro de Economía, Sergio Massa , anunció este fin de semana una suma fija no remunerativa de $60.000 que se pagará en dos cuotas para trabajadores y trabajadoras privados, de casas particulares y públicos de la administración nacional, y llamó a las gobernaciones provinciales y municipales a sumarse a la medida, aunque deberán hacerlo con partidas propias sin transferencia nacional.Al respecto, la ministra de Trabajo,, explicó este lunes que lo que hizo el Gobierno fue “invitar a las provincias en la misma sintonía que lo hace la Nación”.pero muchas tienen la situación equilibrada”, aseguró la titular de la cartera laboral en conferencia de prensa.Esto se debe a que, como lo aclaró Olmos,, que constantemente le pide al Gobierno argentino un ajuste en las transferencias a las provincias. De acuerdo al Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los recursos de origen nacional transferidos a las provincias (coparticipación más otros impuestos) representan en promedio el 70% del total del presupuesto de cada jurisdicción por lo que ante el recorte de nación, las diferentes jurisdicciones deberán evaluar cómo ejecutar al beneficio a los empleados públicos.Y es que, a pesar de que hay menor volumen de recursos transferidos a las provincias en términos reales por la escala inflacionaria, la posición presupuestaria de cada una es sólida.con un resultado financiero consolidado que alcanzó el 0,6 por ciento del PBI y el primario, que excluye intereses de deuda, fue superavitario en 1 por ciento, el mayor en 20 años. Además,Un caso es el de la provincia de Buenos Aires, si bien, intendentes radicales -que ayer mantuvieron una reunión con el Gobernador- aseguran que “los municipios no están en condiciones de afrontar” el pago del bono para los trabajadores municipales.Mientras que desde el PRO se oponen a las medidas de Massa, un ejemplo es“Definitivamente nosotros no vamos a cumplirlo, particularmente en Pinamar tenemos uno de los sueldos más altos de empleados municipales de la Argentina, hay una paritaria permanente por la escala inflacionaria”, aseguró durante una entrevista en TN.Respecto a todas las provincias, sin contar las colocaciones en pesos, según consignó El Destape los montos queCiudad de Buenos Aires (239 millones de dólares), Provincia de Buenos Aires (293 millones), Catamarca (43 millones), Córdoba (99 millones), Corrientes (2 millones), Chaco (6 millones), Chubut (26 millones), Entre Ríos (5 millones), Formosa (60 millones), Jujuy (3 millones), La Pampa (11 millones), La Rioja (3 millones), Mendoza (113 millones), Misiones (4 millones), Neuquén (14 millones), Río Negro (1 millones), Salta (13 millones), San Juan (12 millones), San Luis (24 millones), Santa Cruz (1 millones), Santa Fe (12 millones), Santiago del Estero (29 millones), Tierra del Fuego (8 millones) y Tucumán (4 millones).Por lo que casi dos años de encadenar resultados positivos con un superávit en crecimiento, las provincias y muchos municipios lograron cierto ahorro que podría destinarse al pago de un bono, pero quedará esperar qué decisión toma cada municipio.