Juicio político a la Corte: D'Alessandro negó la existencia de chats que lo vinculan con Robles, mano derecha de Rosatti

Tras ser citado por tercera vez por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro negó este martes la existencia de chats que lo vinculan a Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, en los cuales ambos aparecen negociando el fallo sobre coparticipación que benefició a la Ciudad en diciembre pasado.“Aquí no hubo una filtración (de chats), sino una operación de inteligencia, no es una presunción, sino que ya hay un dictamen con pericias realizadas, con personas detenidas que confesaron haber sido contratados para realizar esta tarea. Es nula la existencia de los supuestos chats, lo dictaminó la Justicia”, manifestó en un tramo de su exposición.Ante las preguntas de los miembros de la Comisión, el ex funcionario porteño intentó esquivar toda mención a Robles y evitó responder si asistió con él a la fiesta de cumpleaños del fiscal Juan Bautista Mahiques, al invocar el artículo 18 de la carta magna.“Para no afectar mi derecho a defensa, me voy a amparar articulo 18 de la Constitución Nacional (que establece que ningún ciudadano está obligado a declarar contra sí mismo). Lo hago en virtud de las causas abiertas que están en la Justicia”, sostuvo D’Alessandro. Una de esas causas, dijo, que se abrió a partir de una denuncia del ministro de Justicia, Martín Soria.Asimismo, dijo no recordar si Robles concurrió a las audiencias de conciliación que se realizaron entre representantes de la Ciudad y de la Nación en el ámbito de la Corte previo a que se dictara el fallo sobre coparticipación.Por otra parte, la legisladora Vanesa Siley le preguntó los motivos por los cuales renunció a su cargo en la Ciudad. “Por motivos personales. Siempre lo dije, yo no tengo que valerme de ningún cargo ni fuero para defenderme”,respondió D’AlessandroEl ex funcionario porteño fue citado por la comisión en virtud de la investigación que lleva adelante sobre el presunto tráfico de influencias en torno al fallo por el cual la Corte ordenó a la Nación que le restituya a la Ciudad los recursos coparticipables. Para ello fijó un índice del 2,95%, porcentaje que el Gobierno calificó de arbitrario.También se filtraron una seguidilla de supuestos chats con Robles, director de la vocalía del juez Rosatti, donde habrían intercambiado información sobre la causa de coparticipación en manos de la Corte. En esos chats, D’Alessandro aparece recibiendo consejos sobre la estrategia judicial para que los jueces fallaran en favor de la Ciudad.