Melconian diferenció su plan económico del de Milei y aseguró que "el equilibrio no se alcanza con motosierra"

El elegido ministro de Economía en un eventual gobierno de Patricia Bullrich,, diferenció el plan económico del libertario Javier Milei del de Juntos por el Cambio (JxC) al asegurar que "el equilibrio no se alcanza con motosierra" y señalar que la dolarización "no genera riqueza". Además, aminoró la posibilidad de quitar el cepo el primer día de gobierno.”, valoró Melconian sobre aparición de Javier Milei y su crecimiento político durante una entrevista con La Nación Más, pero señaló: ¿Sabés cómo lo hizo (en referencia a Javier Milei)? No explicando el programa. Y eso sirvió un montón”.", aseguró el economista.Consultado sobre sus diferencias con las propuestas del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Melconian señaló: "Lo único que cambia es queporque vos le tenés que decir al que se levanta a laburar a la mañana que en un país insolvente tienen que ir a buscar 50 mil millones de dólares afuera porque cuando mirás en el activo si hay fideos no hay fideos", sostuvo descartando la principal propuesta del libertario. Además criticó la política de vouchers para el sistema educativo y la propuesta de eliminar el Banco Central.En ese sentido, el economista destacó a miembros del equipo económico del libertario, entre ellos, Carlos Rodríguez y Roque Fernández. "Ellos saben porque no están en la joda de la política, deben estar ahí colaborando pero", explicó Melconian.El miembro de la Fundación Mediterránea aseguró que las elecciones de este año son en tres tiempos y explicó algunas de sus propuestas: desarmar lo que él denomina "telaraña" en relación al cepo y otras medidas que restringen el acceso de dólares, el problema del mercado de alquileres y tender al equilibrio fiscal. "Con respecto al régimen bimonetarista vamos a mandar una ley al Congreso para modificar el código civil y que permita operar con las dos monedas", aseguró.Y agregó: ", dentro de las propuestas que estamos escribiendo nosotros, donde lo cambiario es un capitulo: no se nos va la vida en la binomentariedad ni en el déficit fiscal. Nosotros tenemos que ver cómo vuelve a agrandarse la torta".