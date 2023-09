Melconian volvió a apuntar contra Milei y advirtió que la dolarización será "una nueva frustración"

1 MACABEOS 3:19

170 economistas fracasados que han sido derrotados tanto en las aulas como en los hechos en la lucha contra la inflación vienen a condenar una solución a la estafa monetaria.

Al margen de la deshonestidad intelectual (hablar de dolarización cuando es competencia… — Javier Milei (@JMilei) September 10, 2023

El economista que sería ministro de Economía en un hipotético gobierno de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, apuntó nuevamente contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y su propuesta de dolarizar al delinear como límite a salida de jóvenes de la Argentina en caso de que el libertario fuera electo presidente. "Yo quiero que la esperma y los óvulos se queden en la Argentina", lanzó.El economista de Juntos por el Cambio (JxC) citó una nota publicada el domingo en La Nación, en la que se contaba que "unos 200 economistas" alertaron por el plan de dolarización de Milei. "Esto que voy a leer ahora es vital para la sociedad argentina: 'No permitamos -te aclaro algo, no lo firmé, no me llegó y me enteré por (el autor de la nota Francisco) Jueguen. Pero lo pedí-.'", soltó en diálogo con La Nación Más.En ese sentido, remarcó su preocupación por la propuesta de dolarizar la economía. "Si sale eso, y ahora quiero hablar del paso a paso que estamos viendo,", señaló.Melconian opinó que la "discusión" por la dolarización "duró una semana". "Me quedo tranquilo porque Carlos Rodríguez, que es un tipo brillante, fue profesor mío, me trató de mentiroso porque dije lo que dicen estos 170 muchachos. Nosotros, los que se supone que somos economistas, técnicos, con alguna cintura política, no debemos entrar en la rosca y en la roña de la política", dijo en referencia al comunicado de más de 170 economistas que criticaron el plan de dolarización.Y agregó: "El político de profesión a veces se siente tentado a eso. Pero bueno, nosotros entre nosotros no podemos tratarnos así. Yo no miento, por eso se equivocó Carlos pero no hay drama, lo quiero igual".Además, cuestionó la respuesta de Milei, quien describió a los firmantes de la solicitada como "170 economistas fracasados". "Me apena esto que acabo de leer de Javier. Yo me bancaría que me lo diga a mí, porque es un mano a mano, entonces el tipo que está mirando dice 'y bueno, no sé a quién creerle'. Yo me lo banco. Pero 170 tipos, y yo con algunos de ellos he discutido, los conozco, tengo 66 pirulos. No soy un pendejo que arranca y no los conozco, hay tipos muy serios. Este tuit dice '170 fracasados', no puede ser".El potencial ministro de Economía de Bullrich remarcó su crítica al mensaje de Milei. "Que una persona que se va a sentar en el sillón, que es padre de todos, porque para mí un presidente es eso: es el tipo que tiene que tener el temple, acompañar, tener empatía, contener, saber hablar. Que diga '170 economistas', ¿vos solo tenés razón? Esto es el límite", manifestó y añadió: "No perdamos en el paso a paso que nosotros en octubre, y le hablo también a Javier Milei, hay que repetir una cosa que ocurrió de la cual es parte y hasta casi lideró, que es 'basta, un cambio'. Resetear. Terminó la grieta, los denunciadores, los juicios, la vieja política, terminó todo eso, aprovechemos la oportunidad"