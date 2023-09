"Es imposible no expresarme como ser social": Lali Espósito habló tras la victoria de Milei en las PASO

Luego de las críticas recibidas por expresar su opinión tras la victoria de Javier Milei en las PASO, la cantante y actriz Lali Espósito aseguró este lunes que "es imposible no expresarse como ser social" y confesó que no siente "personal" los insultos de los usuarios en redes sociales.“Yo crecí en una casa en la que la historia de nuestro país es heavy. Por eso para mí. Podría no hacerlo, obvio, estaría relajadísima durmiendo la siesta, pero la verdad es que en mi caso no soy así", expresó en diálogo con el canal de streaming "Olga".“Hay gente quizás muy enojada, y gente que piensa parecido, pero entiendo a los que están enojados. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, yo. Están puteando algo por lo que están atravesando", añadió.En ese sentido, Lali Espósito planteó que "hay gente que dice cosas tremendas ante una opinión que no es como la de ésa persona, y ahí tenemos que aprender como sociedad, como seres humanos"."No se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia. Lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras'", opinó.“Qué peligroso. Qué triste”, había escrito la artista en su cuenta de Twitter el domingo 13 de agosto a última hora, luego de conocerse el resultado final de las PASO. Al día siguiente, volvió a expresarse públicamente tras los violentos comentarios.“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, indicó en el posteo que escribió en la red social en la que tiene más de siete millones de seguidores.