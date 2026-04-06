Milei prohibió el acceso a periodistas acreditados en Casa Rosada por supuesta operación en su contra

CENSURA EN CASA ROSADA



Tal como advertimos, el Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados.

¡Exigimos que las y los compañeros puedan trabajar con normalidad! https://t.co/S2Dzcyez4I — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) April 6, 2026

El Gobierno prohibió este lunes el acceso a varios periodistas de medios (opositores) que fueron señalados como parte de una supuesta operación de inteligencia rusa para desacreditar a la administración libertaria. Bajo esa directiva, Martín Menem también denegó el acceso a otros acreditados en la Cámara de Diputados.Personal de Casa Militar fue colocado en la entrada de Balcarce 50 para preguntar a todos los ingresantes a qué área pertenecían. Ante la respuesta de “prensa”, el personal comunicaba a los distintos acreditados si estaban o no habilitados para pasar.Así, a un grupo de periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24, C5N y El Destape se les impidió entrar a la Casa de Gobierno. Se trata de los medios acusados de presuntamente publicar notas destinadas a menoscavar al Gobierno y que habrían recibido dinero de la inteligencia rusa.En una réplica de la directiva de la Casa Rosada, el titular de la Cámara de Diputados también denegó el acceso a los periodistas de los medios señalados. No fue así en el Senado, donde fuentes del recinto aseguraron a TN que no recibieron -por el momento- ninguna instrucción al respecto.Esta idea del Gobierno proviene de la investigación realizada por la organización de medios de comunicación openDemocracy, que afirmó que Rusia pagó miles de dólares a medios argentinos para publicar contenido contra la gestión de Milei. Sin embargo, la propia editora de OpenDemocracy, Diana Carboni, tuvo que aclarar que no hay pruebas.