06.04.2026 / Medios y Política

Milei prohibió el acceso a periodistas acreditados en Casa Rosada por supuesta operación en su contra

Personal de Casa Militar impidió este lunes el ingreso de un grupo de acreditados a Balcarce 50. Martín Menem replicó la medida en la Cámara de Diputados .




El Gobierno prohibió este lunes el acceso a varios periodistas de medios (opositores) que fueron señalados como parte de una supuesta operación de inteligencia rusa para desacreditar a la administración libertaria. Bajo esa directiva, Martín Menem también denegó el acceso a otros acreditados en la Cámara de Diputados.

Personal de Casa Militar fue colocado en la entrada de Balcarce 50 para preguntar a todos los ingresantes a qué área pertenecían. Ante la respuesta de “prensa”, el personal comunicaba a los distintos acreditados si estaban o no habilitados para pasar.

Así, a un grupo de periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24, C5N y El Destape se les impidió entrar a la Casa de Gobierno. Se trata de los medios acusados de presuntamente publicar notas destinadas a menoscavar al Gobierno y que habrían recibido dinero de la inteligencia rusa.

En una réplica de la directiva de la Casa Rosada, el titular de la Cámara de Diputados también denegó el acceso a los periodistas de los medios señalados. No fue así en el Senado, donde fuentes del recinto aseguraron a TN que no recibieron -por el momento- ninguna instrucción al respecto.

Esta idea del Gobierno proviene de la investigación realizada por la organización de medios de comunicación openDemocracy, que afirmó que Rusia pagó miles de dólares a medios argentinos para publicar contenido contra la gestión de Milei. Sin embargo, la propia editora de OpenDemocracy, Diana Carboni, tuvo que aclarar que no hay pruebas. 

QUÉ DIJERON DESDE EL GREMIO DE PRENSA




Lo más leído

1

Al borde del colapso: en Entre Ríos ya pagan sueldos con bonos de comida

2

Otro escándalo: Adorni se desplaza en un vehículo con 20 millones de pesos en multas

3

Chile suspendió la importación de gas argentino por no cumplir sus estándares de calidad

4

"Es un mero efecto estadístico y no una mejora real": desde la UCA rechazaron que Milei haya bajado la pobreza

5

A horas de la protesta de las fuerzas federales, el Gobierno nacional anunció un pago único de $40.000

Más notas de este tema

Sturzengger va al Senado en medio de sospechas por su esposa y abre la puerta a la extranjerización de tierras

06/04/2026 - POLÉMICA

Sturzengger va al Senado en medio de sospechas por su esposa y abre la puerta a la extranjerización de tierras

Martín Menem premia a jerárquicos con subas del 30% y desata la bronca en Diputados

06/04/2026 - DIPUTADOS

Martín Menem premia a jerárquicos con subas del 30% y desata la bronca en Diputados

Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en medio del escándalo por los créditos del BNA y los viajes de Adorni

06/04/2026 - Política

Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en medio del escándalo por los créditos del BNA y los viajes de Adorni

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.